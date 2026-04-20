هوای کرمانشاه تا چهارشنبه ناپایدار است
افزایش ۵۳ درصدی بارشها
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم ناپایداری در جو استان تا روز چهارشنبه خبر داد و گفت: بارشهای سال زراعی جاری در کرمانشاه ۵۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید قاسمی با اشاره به سامانه ناپایداری که طی روزهای گذشته جو استان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: این موج ناپایدار تا اوایل روز چهارشنبه دوم اردیبهشت، در استان فعال خواهد بود و پس از آن به تدریج از جو استان خارج میشود.
وی با بیان اینکه این سامانه همچنان باعث وزش باد، بارندگی و رعد و برق در سطح استان میشود، افزود: در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا صبح فردا و خصوصا در نواحی جنوبی و شرقی استان، شدت بارش بیشتر خواهد بود.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شدت بارش خصوصا رگبار تگرگ در این نواحی میتواند علاوه بر آبگرفتگی معابر، در برخی نقاط باعث رواناب و سیلابی شدن مسیلها شود.
به گفته قاسمی، در روز چهارشنبه(دوم اردیبهشت) نیز احتمال رگبار موقت و پراکنده بهاری همراه با رعد و برق در برخی از نقاط استان وجود دارد، اما طی روزهای پنجشنبه تا شنبه هفته آینده(سوم تا پنجم اردیبهشت) شرایط پایدار در جو استان تقویت خواهد شد.
وی در ادامه به بارش ۴۸ ساعته حاصل از این سامانه در استان نیز اشاره کرد و گفت: میانگین بارش حاصل از این سامانه در استان کرمانشاه ۲۶ میلیمتر بوده و بیشترین بارش را نیز از پاوه و به میزان ۵۵ میلیمتر داشتیم. در شهر کرمانشاه نیز در ۴۸ ساعت گذشته ۲۰.۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه میانگین بارش استان از ابتدای سال زراعی جاری(ابتدای مهر ۱۴۰۴) تا کنون را نیز ۵۲۰ میلیمتر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۹ درصد افزایش داشته است.
قاسمی با بیان اینکه در این مدت در شهر کرمانشاه نیز حدود ۳۹۰ میلیمتر بارندگی داشتیم، افزود: بارشهای شهر کرمانشاه هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۰ درصد افزایش داشته است.
وی بیشترین بارش ثبت شده در سال زراعی جاری در استان را نیز مربوط به پاوه و به میزان ۱۰۵۶ میلیمتر دانست که نسبت به سال گذشته ۸۸ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۹ درصد بیشتر بوده و یادآور شد: کنگاور با بارندگی ۲۸۰ میلیمتر کمبارشترین نقطه استان در سال زراعی جاری بوده و بارشهای کنگاور از مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد بیشتر و از بلندمدت ۱۷ درصد کمتر بوده است.