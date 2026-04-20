آغاز طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک از ۱۲ اردیبهشت در خوزستان

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، دستیابی به پوشش جامع واکسیناسیون در کودکان زیر شش سال متولدین ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا متولدین ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و کاهش مرگ‌و میر ناشی از بیماری سرخک در این گروه سنی است.

شریفی ادامه داد: این واکسن علاوه بر دُزهایی که در سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی تزریق شده، به‌صورت رایگان در تمامی مراکز بهداشتی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت استان خوزستان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از خانواده‌ها درخواست کرد با در دست داشتن کارت واکسیناسیون به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی، مراجعه و نسبت به تزریق واکسن فرزندان خود اقدام کنند.