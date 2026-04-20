به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی،درجلیه کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه که با حضور شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و نمایندگان تشکل‌های زیست‌محیطی استان برگزار شد، بارش‌های امسال را نقطه آغاز برای تسریع و شتاب‌بخشی به طرح‌های احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و خواستار همکاری کشاورزان برای مدیریت مصرف آب شد.

رحمانی اظهار داشت: بارندگی‌های امسال باید زمینه‌ساز اقدامات تکمیلی و بستری برای پیشبرد طرح‌های احیای دریاچه ارومیه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان، بیان کرد:برای تحقق اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه، لازم است کشاورزان در کاهش مصرف آب مشارکت کرده و با بستن سردهنه‌ها، اقدامات ستاد را تکمیل کنند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه، از نقش مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه در سال گذشته تقدیر کرد و این اقدامات را گامی مهم در جهت مدیریت مصرف آب و کاهش هدررفت دانست.

رحمانی با اشاره به دلایل بهبود وضعیت دریاچه در سال جاری، گفت:یکی از علل اصلی بهبود وضعیت دریاچه، رسیدن آب به بستر آن بود. اگر این روند آبگیری ادامه یابد و دریاچه به عمق مورد نظر برسد، احیای کامل آن دور از دسترس نخواهد بود.

در پایان این نشست، نمایندگان تشکل‌های زیست‌محیطی به بیان چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه رفع معضلات زیست‌محیطی استان پرداختند.

انتهای پیام/