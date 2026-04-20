پایان زمان برداشت ۱.۵ میلیون تن مرکبات در فارس

به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی گفت: برداشت مرکبات در فارس از نیمه دوم شهریورماه با ارقام زودرس مانند واشنگتن ناول آغاز شد و در اواخر فروردین‌ماه با برداشت ارقام والنسیا به پایان رسید.

وی تصریح کرد: در استان فارس سطح باغ‌های مرکبات بارور ۵۴ هزار و ۵۹۴ هکتار و سطح باغ‌های غیربارور ۳ هزار و ۶۸۱ هکتار است.

زمانی‌فرد بیان کرد:فارس بیشترین میزان تولید لیموشیرین و لیموترش در کشور را دارد که این محصولات عمدتاً در شهرستان‌های جهرم، قیروکارزین، داراب، کازرون، خفر، فسا و شهرهای جنوبی تولید می‌شود.

زمانی‌فرد اظهار کرد: محصول برداشت‌شده علاوه بر مصرف داخلی، به استان‌های دیگر و کشورهای همجوار نیز صادر می‌شود.

این مقام مسئول افزود: آموزش و مشاوره فنی به بهره‌برداران، تهیه نهاده‌های کود، تولید در محیط سایبان، بازسازی و نوسازی باغ‌ها، تولید نهال سالم، نظارت فنی بر تولید و برداشت، اصلاح تراکم کاشت و عملیات اصلاحی باغ‌های مرکبات، زمینه تولید پایدار را فراهم کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: از جمله اهداف این مدیریت در سال باغی جدید، تداوم آموزش بهره‌برداران و کارشناسان، بهره‌گیری از تسهیلات و اعتبارات در صورت تخصیص، ایجاد و گسترش باغ‌های متراکم و نیمه‌متراکم مرکبات و توسعه ارقام و پایه‌های مرکبات سالم با هدف پایداری و بهبود تولید است.

