پایان زمان برداشت ۱.۵ میلیون تن مرکبات در فارس
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از پایان زمان برداشت مرکبات در استان فارس خبر داد و گفت: سالانه بالغ بر یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، لیموترش، نارنج، گریپفروت و سایر مرکبات در این استان تولید میشود.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی گفت: برداشت مرکبات در فارس از نیمه دوم شهریورماه با ارقام زودرس مانند واشنگتن ناول آغاز شد و در اواخر فروردینماه با برداشت ارقام والنسیا به پایان رسید.
وی تصریح کرد: در استان فارس سطح باغهای مرکبات بارور ۵۴ هزار و ۵۹۴ هکتار و سطح باغهای غیربارور ۳ هزار و ۶۸۱ هکتار است.
زمانیفرد بیان کرد:فارس بیشترین میزان تولید لیموشیرین و لیموترش در کشور را دارد که این محصولات عمدتاً در شهرستانهای جهرم، قیروکارزین، داراب، کازرون، خفر، فسا و شهرهای جنوبی تولید میشود.
زمانیفرد اظهار کرد: محصول برداشتشده علاوه بر مصرف داخلی، به استانهای دیگر و کشورهای همجوار نیز صادر میشود.
این مقام مسئول افزود: آموزش و مشاوره فنی به بهرهبرداران، تهیه نهادههای کود، تولید در محیط سایبان، بازسازی و نوسازی باغها، تولید نهال سالم، نظارت فنی بر تولید و برداشت، اصلاح تراکم کاشت و عملیات اصلاحی باغهای مرکبات، زمینه تولید پایدار را فراهم کرده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: از جمله اهداف این مدیریت در سال باغی جدید، تداوم آموزش بهرهبرداران و کارشناسان، بهرهگیری از تسهیلات و اعتبارات در صورت تخصیص، ایجاد و گسترش باغهای متراکم و نیمهمتراکم مرکبات و توسعه ارقام و پایههای مرکبات سالم با هدف پایداری و بهبود تولید است.