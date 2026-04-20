تولید سالانه یکمیلیون تن شیر در فارس
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به جایگاه مهم این استان در تولید شیر کشور گفت: سالانه بیش از یک میلیون تن شیر خام در فارس تولید میشود.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی بیان کرد: این میزان تولید معادل روزانه حدود ۳هزار تن شیر است که نتیجه فعالیت گسترده و پیوسته واحدهای دامداری در سراسر استان است.
به گفته این مقام مسئول؛ پنجهزار واحد گاوشیری در فارس در سامانه کارت شیر ثبت شدهاند و دادههای مرتبط با تولید روزانه به صورت منظم از طریق این سامانه پایش و ثبت میشود.
وی عنوان کرد: وجود چنین شبکه وسیعی از دامداریهای فعال، نقش مهمی در تأمین لبنیات استان و همچنین پشتیبانی از صنایع تبدیلی دارد.
فلاحی با اشاره به ظرفیت صنعتی فارس در حوزه فرآوری شیر افزود: ۱۱ کارخانه لبنی و ۳۴ کارگاه کوچک در استان فعالیت میکنند و مسئولیت دریافت، فرآوری و بستهبندی شیر تولیدی را بر عهده دارند.
وی اظهار کرد: شیرجمع آوری شده این مراکز علاوه بر تأمین نیاز خانوارهای استان، برای استانهای همجوار نیز ارسال میشود و بخشی از بار تأمین شیر و لبنیات مناطق دیگر کشور را نیز بر دوش دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد : که این چرخه تولید تا مصرف، از تولید شیر خام در واحدهای دامداری تا فرآوری در کارخانجات، بیانگر پویایی و توانمندی بخش دامپروری استان و ظرفیت بالای آن در تأمین محصولات لبنی سالم و استاندارد برای بازارهای داخلی است.