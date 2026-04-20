دادستان قزوین خبر داد؛
تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی در فضای مجازی؛ بدون نیاز به اثبات سوءنیت
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: هرگونه فعالیت رسانهای یا انتشار اخبار کذب که امنیت ملی را هدف قرار دهد، میتواند در شرایط جنگی به حبس ۳۰ ساله و مصادره اموال منجر شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، علیاصغر عسگری دادستان قزوین با اشاره به تفاوتهای بنیادین مجازاتها در شرایط عادی و جنگی، از فعال شدن مکانیسمهای جدید قضایی برای مقابله با عناصر همکار با دشمن و جاسوسان خبر داد.
وی با اشاره به افزایش پروندههای مربوط به فضای مجازی، هشدار داد: انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا ارسال اطلاعات به شبکههای رسانهای بیگانه، میتواند منجر به حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال شود؛ حتی اگر فرد مدعی سوءنیت نداشته باشد.
دادستان قزوین تصریح کرد: بر اساس تشخیص کارشناسی مراجع امنیتی، انتشار فیلمها یا تصاویری که برخلاف امنیت ملی باشد، در شرایط عادی جرم درجه سه و در شرایط جنگی به حبس درجه یک (۳۰ سال) منجر میشود، از سوی دیگر، ارسال اطلاعات به شبکههای رسانهای و صفحات مجازی معاند نیز جرم محسوب شده و قابل پیگرد است.
عسگری یادآورشد: در این قوانین، «سوءنیت» شرط لازم برای مجازات نیست و صرفِ انجام عمل (مانند ارسال محتوا)، میتواند موجب برخورد قانونی شود، همچنین اعلام شده که در پروندههای جاری، با قواعد سختگیرانه زمان جنگ با متهمان برخورد خواهد شد.
وی اظهارداشت: طبق این قانون، جرایمی که در شرایط عادی مجازاتهای سبک (مانند حبسهای کوتاه مدت) دارند، در شرایط جنگی یا وضعیتهای امنیتی به شدت تشدید میشوند. برای نمونه، مجازاتهای درجه ۴ یا ۵ میتواند به حبس درجه یک (تا ۳۰ سال) تبدیل شود.
عسگری بیان کرد: همچنین برخلاف روال عادی که متهمان غالباً با قرار وثیقه آزاد میشوند، در این پروندهها «بازداشت موقت اجباری» و «مصادره اموال» بهعنوان ضمانت اجراهای قطعی در نظر گرفته شده است.
دادستان قزوین از تشکیل پروندههای قضایی علیه عناصر داخلی همکار با سرویسهای جاسوسی صهیونیستی و آمریکایی هم خبر داد و افزود: پروندههای مربوط به همکاری با سرویسهای جاسوسی، انجام اقدامات اطلاعاتی و ارسال تصاویر و فیلمهای حساس از اماکن استراتژیک به رسانههای معاند (نظیر اینترنشنال و بیبیسی فارسی)، در حال تکمیل است و این افراد با تهیه و ارسال تصاویر از اماکن حساس برای رسانههای معاند، مرتکب خیانت شدهاند.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و مستند سازی، این پروندهها در آیندهای بسیار نزدیک به دادگاه ارسال خواهند شد و ما برای تمامی این موارد، درخواست اشد مجازات را مطرح کردهایم.
عسگری همچنین در خصوص برخورد با عناصر وطنفروش در خارج از کشور گفت: با صدور دستور قضایی، اموال این افراد توقیف و ضبط شده و پروندههای مربوط به تصمیمگیری نهایی برای ضبط کامل اموال، به مرحله دادگاه رسیده است.
وی با اشاره به سرعت عمل دستگاه قضایی در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، رسیدگی به این پروندهها به صورت «خارج از نوبت» و به صورت شبانهروزی در حال انجام است.