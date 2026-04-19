رئیس حوزه هنری استان خبر داد:
معرفی نامزدهای نهایی چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی
رئیس حوزه هنری استان مرکزی بر اهمیت حمایت از هنرمندان متعهد و انقلابی تأکید کرده و در این رابطه گفت: نامزدهای نهایی «چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی»، مشخص شدند. برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری برای دومین سال پیاپی در استان مرکزی، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاشهای هنرمندان انقلابی و معرفی الگوهای موفق است.
به گزارش ایلنا، سالار جیریایی به چالشهای موجود در روند برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری اشاره داشته و در این رابطه افزود: چالشهای متعددی از جمله تأثیر عدم دسترسی به اینترنت برای انتشار فراخوان بر سر راه این رویداد بوده است. با این وجود، با همکاری نهادهای فرهنگی و هنری استان، فهرستی بالغ بر 60 هنرمند واجد شرایط تهیه شد که پس از بررسیهای دقیق، نامزدهای نهایی مشخص شدند.
وی به معرفی اعضای هیئت انتخاب چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: «سینا دلشادی، وحید سمنانی، علی گودرزیزاده، احسان مرادی، احسان منصوری و حسن نجمی» به عنوان اعضای هیئت انتخاب این رویداد فرهنگی و هنری فعالیت دارند. این هیئت با دقت نظر، نامزدهای نهایی را برای انتخاب چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی برگزیدهاند.
رئیس حوزه هنری استان مرکزی به معرفی 5 نامزد نهایی این رویداد فرهنگی و هنری اشاره کرده و اظهار داشت: 5 نامزد نهایی عنوان چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی شامل «محمدرضا حاج محمدحسینی و مظفر حسینخانی» در بخش هنرهای تصویری، «مهدی دریایی» در بخش نمایشهای آیینی، «ابوذر رستگار» در بخش هنرهای آوایی و «محمد زارعی» در حوزه آفرینشهای ادبی هستند.
جیریایی تصریح کرد: در این دوره از رویداد فوق، از 3 چهره جوان هنر انقلاب نیز تقدیر خواهد شد. در سال جاری به تشخیص هیئت انتخاب و برای نخستین بار، از 3 هنرمند جوان که استعداد و تعهد خود را در عرصههای مختلف هنری نشان دادهاند، تقدیر خواهیم کرد. این هنرمندان «مرتضی بهاری» در بخش هنرهای آوایی، «حامد رضایی» در بخش هنرهای تجسمی و «رضا صمدیان» در بخش آفرینشهای ادبی هستند.
وی به زمان معرفی چهره سال 1404 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: برگزیده نهایی چهره سال 1404 در ویژهبرنامه اختتامیه هفته هنر انقلاب معرفی میشود و از این چهره به صورت ویژه تجلیل خواهد شد. سال گذشته نیز احسان مرادی سنجانی که در رشته گرافیک فعالیت داشت، به عنوان چهره سال 1403 هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی معرفی شده بود و از وی تجلیل شد.