پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدیِ خوزستان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای معرفی شده از سوی این شرکت با توجه به نیاز هر واحد پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی چنانی امروز یکشنبه در بیان کرد: در پی انعقاد تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن استان و با توجه به شرایط حساس کشور، در راستای کمک و حمایت از واحدهای تولیدی، این تسهیلات پرداخت میشود.
وی گفت: این تسهیلات در راستای کمک به حفظ اشتغال و پایداری تولید واحدهای تولیدی در شرایط حساس کنونی پرداخت خواهد شد.
چنانی ادامه داد: بانک صنعت و معدن استان بر اساس این قرارداد، به واحدهای تولیدی معرفیشده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان تسهیلات پرداخت خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات یارانهای است، عنوان کرد: کل اعتبار در نظر گرفتهشده برای این طرح، ۸۰۰ میلیارد ریال است و به هر واحد تولیدی بر اساس نیاز کارشناسیشده آن واحد، تسهیلات پرداخت خواهد شد.