وصول ۱۰هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی فعالیت معدن طلای زره شوران تکاب

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از وصول ۱۰هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی فعالیت معدن طلای زره شوران تکاب خبرداد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: برای تامین آب آشامیدنی ۳۴ روستای پیرامون معدن طلای زره شوران تکاب، تسریع در تکمیل، توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی منطقه، احداث بیمارستان در شهر تکاب، تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و تامین امکانات ورزشی برای شهرستان تکاب این اقدام ارزشمند صورت گرفته است.

وی افزود: با وصول این مبلغ گره از برخی مشکلات اهالی منطقه که از جمله مناطق محروم کشور است گشوده خواهد شد و مردم این منطقه از مزایای معادن با ارزش این منطقه بهره مند خواهند شد.

 رئیس کل دادگستری استان گفت: با همکاری و همدلی مسئولین قضایی و اجرایی استان این روند ادامه خواهد داشت تا مشکلات و نیازهای ضروری منطقه مرتفع شود.

 

