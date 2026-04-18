انتقاد مدیرکل بانوان مازندران از سهم ۱۶ درصدی اشتغال دختران / لزوم تقویت زیرساختهای اشتغال برای بانوان تحصیلکرده مازندرانی
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به فاصله معنادار میان تحصیلات عالیه بانوان و نرخ اشتغال آنان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای مشاغل خرد دختران شد. وی همچنین از مدیریت هوشمندانه استاندار در حفظ آرامش بازار و تأمین سوخت و مایحتاج عمومی در ایام نبرد قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امالبنین محمدی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران، ضمن تبریک روز ارتش و گرامیداشت یاد رزمندگان جبههها و مدافعان امنیت، به تحلیل وضعیت اجتماعی و رفاهی استان در شرایط حساس اخیر پرداخت.
محمدی با تمجید از عملکرد استاندار و فرمانداران در روزهای اخیر اظهار داشت: به عنوان یک شهروند شاهد بودم که علیرغم شرایط جنگی، با مدیریت صحیح و پیشبینیهای لازم، هیچگونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشد. برخلاف تصورات، پایداری امنیت در نانواییها، فروشگاهها و جایگاههای سوخت مشهود بود و آرامش روانی جامعه حفظ شد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار مازندران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور و ظرفیت دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند، افزود: جای تأسف است که سهم جذب بانوان و دختران در دستگاههای اجرایی و فرآیندهای استخدامی تنها ۱۶ درصد است. از استاندار محترم استدعا داریم با نگاه پدرانه و توسعهگرا، زیرساختهای اشتغال را متناسب با سطح تحصیلات این قشر ارتقا دهند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای هفته دختر اشاره کرد و گفت: فردا ۱۲ نفر از نخبگان کارگروه دختران استان به رویداد ملی در حرم حضرت معصومه (س) اعزام میشوند. همچنین برنامههایی برای حضور دختران موفق حوزههای ورزش و فرهنگ در رسانه استانی پیشبینی شده است.
وی در پایان با اشاره به بازدید از خانواده شهدای معلول در بابلسر، بر لزوم حمایتهای مستمر از این خانوادهها تأکید کرد و دو درخواست کلیدی شامل «نشست تخصصی کارگروه دختران با استاندار» و «تخصیص اعتبار برای مشاغل خرد بانوان» را جهت تصویب در شورای اداری مطرح نمود.