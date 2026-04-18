پایان عمر شرکتهای واسطه استخدامی؛ دستور رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت یک میلیون کارمند/ اعلام آمادگی کامل مازندران برای برگزاری انتخابات
بابایی کارنامی از دستور ویژه رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت یک میلیون نیروی شرکتی در سطح کشور خبر داد و تأکید کرد با اجرای این طرح، وضعیت شغلی ۴۰ هزار نفر در مازندران ساماندهی میشود. وی همچنین بر آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات، حتی در صورت تمدید یا تغییر زمان آن، تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی در ادامه نشست شورای اداری استان مازندران، به یکی از دغدغههای اصلی بدنه اداری کشور پرداخت و گفت: با پیگیریهای انجام شده، دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور، دستور تبدیل وضعیت یک میلیون نیروی شرکتی و بلاتکلیف را صادر کردند. این اقدام به معنای حذف شرکتهای واسط و قرارداد مستقیم دستگاههای دولتی با نیروهاست که عدالت استخدامی را محقق میکند.
وی با اشاره به سهم استان مازندران از این طرح افزود: این تصمیم ارزشمند دولت چهاردهم، موجب رضایتمندی جدی ۴۰ هزار خانوار در استان مازندران خواهد شد. در همین راستا، فردا نشست ویژهای با دکتر رفیعزاده (رئیس سازمان اداری و استخدامی) خواهیم داشت تا روند اجرایی شدن این دستور را نهایی کنیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع داغ انتخابات اشاره کرد و گفت: اگرچه زمزمههایی مبنی بر تمدید یا تأخیر در زمان برگزاری انتخابات به گوش میرسد، اما مجموعهی مدیریت سیاسی استان به ریاست آقای جوادی (معاون سیاسی) و فرمانداران، آمادگی ۱۰۰ درصدی دارند. ما حتی برای برگزاری انتخابات طی ۱۱ روز آینده نیز آمادگی کامل داریم تا از خط قرمز نظام یعنی دموکراسی مبتنی بر مردمسالاری صیانت کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مباحث مربوط به مذاکرات و سیاست خارجی، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفظ اتحاد و همدلی میان مردم و حاکمیت ذیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اوجب واجبات است. هیچکس حق ندارد با اقدامات تفرقهافکنانه به امید مردم آسیب بزند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تمجید از عملکرد جهادی استاندار مازندران در مدیریت بحرانهای اخیر و کاهش چشمگیر زمان اجرای پروژههای عمرانی، از برنامهریزی برای دوبرابر کردن ظرفیت تجاری استان در دریای خزر و ارتقای پدافند غیرعامل ملی خبر داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر بهبود شاخصهای توسعه در استان تصریح کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای دورهی اخیر، کاهش طول عمر پروژههای کلیدی است؛ به طوری که پروژه «امام علی (ع)» در محور جویبار که ۲۰ سال نیمهتمام مانده بود، با پیگیری استاندار محترم ظرف ۶ ماه به سرانجام رسید و رضایتمندی بالایی ایجاد کرد.
بابایی کارنامی با اشاره به همافزایی مجمع نمایندگان و استانداری در پیگیری مطالبات مردم در تهران، به ظرفیتهای اقتصادی استان پرداخت و گفت: مازندران یک فرصت بیبدیل در حوزه تجارت دریایی دارد. در حال حاضر ظرفیت تراوش تجاری ما ۵ میلیون تن است که طبق برنامهریزیها، باید به ۱۰ میلیون تن ارتقا یابد. این جهش میتواند درآمدی معادل ۱۰۰ میلیون دلار برای استان ایجاد کرده و جایگاه پدافند غیرعامل ملی ما را در دریای خزر تقویت کند.
این نماینده مجلس همچنین به چالشهای بخش کشاورزی و معیشت مردم اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ اخیر، تعداد خانوادههای تحت پوشش حمایتی از یک میلیون به یک میلیون و ۷۰۰ هزار رسید، اما با مدیریت دقیق، هیچگونه قحطی یا کمبود کالای اساسی در استان مشاهده نشده است.
بابایی کارنامی در پایان از همکاری نزدیک دستگاه قضایی، دادستان محترم و مدیران کل اجرایی استان با مجمع نمایندگان قدردانی کرد.