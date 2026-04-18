معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس مطرح کرد؛
مدیریت پایدار تولید در شرایط اختلال زیرساختی/ تداوم فعالیت واحدهای صنعتی فارس با وجود کمبود مواد اولیه
معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس اعلام کرد: با وجود آسیب به برخی زیرساختهای ملی و ایجاد محدودیت در تأمین مواد اولیه، واحدهای صنعتی استان با همکاری دستگاههای مرتبط توانستهاند روند تولید را حفظ کرده و به سمت تثبیت شرایط حرکت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید کشاورز در جلسه بزرگداشت هفته کار و کارگر اظهار کرد: اختلال وارد شده بر بخشی از زنجیرههای تأمین مواد اولیه، از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد، موجب شد برخی واحدهای وابسته با محدودیت مواجه شوند. به گفته او، واحدی که مواد اولیه در اختیار ندارد، مانند خودرویی است که بدون سوخت امکان حرکت ندارد، اما بخش قابل توجهی از واحدها با استفاده از ذخایر موجود و مدیریت مصرف توانستند فعالیت خود را حفظ کنند.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس بیان کرد: واحدهای تولیدی کشور و استان فارس در ماههای اخیر با چالشهایی ناشی از اختلال در برخی زیرساختهای حیاتی و محدودیت تأمین مواد اولیه مواجه بودهاند؛ با این حال بخش تولید با تلاش مستمر و همراهی مجموعههای مرتبط توانسته است فعالیت خود را ادامه دهد.
وی با اشاره به همراهی مجموعههای صنعتی افزود: برخی واحدهای بزرگ تولیدی که بهطور موقت با توقف فعالیت روبهرو بودند، در این مدت حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کردهاند و حفظ نیروی انسانی را اولویت اصلی دانستهاند.
کشاورز از همکاری اصناف و واحدهای صنعتی نیز قدردانی کرد و گفت: باوجود محدودیتهای مقطعی، تأمین بسیاری از نیازهای اساسی مردم بدون کمبود انجام شده است.
او افزود: در نمونهای ساده، تأمین بطری آب معدنی نیز به دلیل کمبود مواد اولیه با چالشهایی روبهرو شد اما با مدیریت ذخایر استانی، فعالیت حدود ۳۰ واحد تولید آب معدنی حفظ شد.
معاون امور صنایع صمت فارس تأکید کرد: سیاست اصلی وزارت صمت و اداره کل استان، جلوگیری از توقف واحدها و کمک به استمرار تولید بوده است.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدها برای ادامه کار نیازمند تأمین ارز، مواد اولیه و تسهیلات بودهاند و تلاش شده این نیازها بهصورت مستمر پیگیری و رفع شود.
او همچنین گزارش داد که واحدهای مرتبط با صنایع پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و زنجیرههای تأمین کالاهای اساسی از ابتدای بروز اختلالات، بهصورت روزانه رصد شدهاند تا در حوزههایی مانند نان، آب، روغن و سایر محصولات ضروری دچار مشکل نشوند.
کشاورز افزود: مدیریت دقیق واحدها و همراهی کارگران موجب شد امنیت نیروی انسانی حفظ و همچنین استمرار تولید ممکن شود.
وی کارگران را سرمایه اصلی واحدهای صنعتی دانست و گفت: موارد تعدیل نیرو محدود بوده و بخش عمده تولید کشور همچنان فعال است.
معاون امور صنایع صمت فارس با اشاره به روند رو به بهبود تأمین مواد اولیه اظهار داشت: در دو ماه اخیر بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه برطرف شده و هفتههای پیش رو برای تولید امیدوارکننده خواهد بود.
وی در پایان از همراهی استانداری فارس، معاونت اقتصادی استان، مدیرکل صمت، بسیج اصناف، مدیران صنعتی و اصناف قدردانی کرد و گفت این همکاریها نقش مهمی در مدیریت شرایط و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین نیازهای اساسی مردم داشته است.