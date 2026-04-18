به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: این اقدام جدید با هدف تسهیل امور مالی تولیدکنندگان و حمایت از امنیت غذایی انجام می شود.

وی اظهار کرد: پرداخت وجه همزمان با تحویل محصول، گامی راهبردی برای کاهش فشار مالی بر کلزاکاران محسوب می‌شود.

بهجت حقیقی با اشاره به گزارش‌ های آماری تا تاریخ ۲۸ فروردین ماه، وضعیت برداشت از سطح چهار هزار هکتار از مزارع کلزای استان را تشریح کرد.

این مقام مسئول سطح برداشت شده را ۹۲ هکتار، میزان تولید در این سطح ۱۹۶ تن و میزان خریداری شده توسط مراکز خرید ۱۰۰ تن اعلام کرد.

وی عنوان کرد: قیمت خرید هر کیلو محصول کلزا ۱۱۰ هزار تومان است که بصورت نقدی بهای آن پرداخت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به شیوه خرید نقدی و پیش بینی افزایش سطح کشت در سال زراعی اینده گفت: تلاش می شود با استمرار این روند و تسهیل فرآیند خرید، تمامی ظرفیت تولید در استان به بهترین شکل مدیریت و حمایت شود.

