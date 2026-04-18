مدیر بنیاد مسکن لامرد خبرداد؛

روند بازسازی خسارات «جنگ رمضان»/ ۹ واحد احداثی و نزدیک به ۲۰۰ واحد تعمیری در دست اجرا است

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لامرد با اشاره به بازسازی خسارات جنگ رمضان گفت: تا کنون ۹ واحد احداثی و ۱۹۸ واحد تعمیری در حال بازسازی است.

به گزارش ایلنا، شهریار زارعی به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و سالروز تأسیس بنیاد مسکن، گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه‌های مختلف عمرانی، بازسازی و خدمات‌رسانی ارائه کرد و افزود: مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های بنیاد مسکن لامرد  ۲۲۶ میلیارد تومان  بوده است.

وی  با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان گفت:  تا کنون  ۶۳۲۸ متقاضی پایش  شده و  ۱۰۸۶ واحد  در حال اجراست که به طور متوسط  ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی  دارند.

 مدیر بنیاد مسکن لامرد افزود: در حوزه نوسازی مسکن روستایی،  تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی  پرداخت شده و  ۵۶۵ واحد  تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

 زارعی از روند بازسازی در بخش اشکنان خبر داد و گفت:  در این منطقه  ۶۸۸ واحد احداثی  و  ۸۵ واحد تعمیری  پیش‌بینی شده و برای اجرای این طرح‌ها  ۳۴۶ میلیارد تومان اعتبار  تعیین شده است.

به گفته مدیر بنیاد مسکن لامرد؛ از بدو تأسیس تاکنون  طرح هادی ۱۰۳ روستا  تهیه یا بازنگری شده و  ۲۴ روستا  نیز در سال ۱۴۰۴ مشمول این طرح شده‌اند.

 این مقام مسوول از اجرای   ۱۴۱ هزار مترمربع  آسفالت معابر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت :  از ابتدای تأسیس تاکنون  ۶۱۷۴ قطعه زمین  واگذار شده که  ۸۱ قطعه  آن مربوط به سال ۱۴۰۴ است.  همچنین  تاکنون  ۱۱۸ هزار و ۷۱۲ برگ سند روستایی  صادر شده است. 

زارعی  گفت:  ۲۲ هزار مترمربع بوستان روستایی  در مناطق مختلف احداث شده است.

 وی با اشاره به نقش حمایت‌های مردمی گفت:  در سال گذشته  ۵۵ میلیون ریال  کمک غیرنقدی در قالب حساب ۱۰۰ امام (ره) جمع‌آوری شده که صرف  تهیه و نصب لوازم بازی در دو روستا  شده است.

