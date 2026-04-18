روند بازسازی خسارات «جنگ رمضان»/ ۹ واحد احداثی و نزدیک به ۲۰۰ واحد تعمیری در دست اجرا است

به گزارش ایلنا، شهریار زارعی به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و سالروز تأسیس بنیاد مسکن، گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه‌های مختلف عمرانی، بازسازی و خدمات‌رسانی ارائه کرد و افزود: مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های بنیاد مسکن لامرد ۲۲۶ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان گفت: تا کنون ۶۳۲۸ متقاضی پایش شده و ۱۰۸۶ واحد در حال اجراست که به طور متوسط ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیر بنیاد مسکن لامرد افزود: در حوزه نوسازی مسکن روستایی، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی پرداخت شده و ۵۶۵ واحد تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

زارعی از روند بازسازی در بخش اشکنان خبر داد و گفت: در این منطقه ۶۸۸ واحد احداثی و ۸۵ واحد تعمیری پیش‌بینی شده و برای اجرای این طرح‌ها ۳۴۶ میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است.

به گفته مدیر بنیاد مسکن لامرد؛ از بدو تأسیس تاکنون طرح هادی ۱۰۳ روستا تهیه یا بازنگری شده و ۲۴ روستا نیز در سال ۱۴۰۴ مشمول این طرح شده‌اند.

این مقام مسوول از اجرای ۱۴۱ هزار مترمربع آسفالت معابر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت : از ابتدای تأسیس تاکنون ۶۱۷۴ قطعه زمین واگذار شده که ۸۱ قطعه آن مربوط به سال ۱۴۰۴ است. همچنین تاکنون ۱۱۸ هزار و ۷۱۲ برگ سند روستایی صادر شده است.

زارعی گفت: ۲۲ هزار مترمربع بوستان روستایی در مناطق مختلف احداث شده است.

وی با اشاره به نقش حمایت‌های مردمی گفت: در سال گذشته ۵۵ میلیون ریال کمک غیرنقدی در قالب حساب ۱۰۰ امام (ره) جمع‌آوری شده که صرف تهیه و نصب لوازم بازی در دو روستا شده است.

