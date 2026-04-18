پیشرفت 90 درصدی آبگیری از سد بالاخانلو

به گزارش ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی در تکمیل این خبر گفت: بهره‌برداری از سد بالاخانلو نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار، تأمین آب و بهبود وضعیت اشتغال منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیشرفت 90 درصدی آبگیری سد بالاخانلو افزود: تلاش می‌کنیم با تزریق به‌موقع اعتبارات، عملیات اجرایی سد را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل کنیم تا امکان بهره‌برداری هرچه سریع‌تر فراهم شود.

معاون عمرانی استاندار قزوین همچنین از اجرای همزمان ساختمان سد و شبکه آبرسانی خبر داد و گفت: شبکه آبرسانی و تصفیه‌خانه سد بالاخانلو با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود فاز نخست شبکه آبرسانی در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

