خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار قزوین خبر داد؛

پیشرفت 90 درصدی آبگیری از سد بالاخانلو

پیشرفت 90 درصدی آبگیری از سد بالاخانلو
کد خبر : 1774550
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی استانداری قزوین با اشاره به پیشرفت 90 درصدی آبگیری از سد بالاخانلو گفت: تلاش می‌کنیم با تزریق به‌موقع اعتبارات، عملیات اجرایی سد را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل کنیم تا امکان بهره‌برداری هرچه سریع‌تر فراهم شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی در تکمیل این خبر گفت:  بهره‌برداری از سد بالاخانلو نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار، تأمین آب و بهبود وضعیت اشتغال منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به پیشرفت 90 درصدی آبگیری سد بالاخانلو افزود: تلاش می‌کنیم با تزریق به‌موقع اعتبارات، عملیات اجرایی سد را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل کنیم تا امکان بهره‌برداری هرچه سریع‌تر فراهم شود.

معاون عمرانی استاندار قزوین همچنین از اجرای همزمان ساختمان سد و شبکه آبرسانی خبر داد و گفت: شبکه آبرسانی و تصفیه‌خانه سد بالاخانلو با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود فاز نخست شبکه آبرسانی در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید