مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس خبرداد؛
ثبتنام تسهیلات حمایتی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ آغاز شد
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ، از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ بهمدت پنج روز در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، سعید تقی زاده افزود: این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت با هدف حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها به اجرا درآمده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده و دارای مجوز فعالیت میتوانند ثبتنام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در ۲ تا ۴ قسط طی شش ماه انجام میشود.
نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش مییابد. ثبتنام صرفاً از طریق سامانه kat.mefa.ir به مدت پنج روز انجام میشود و پرداخت تسهیلات حداکثر ۲۴ ساعت پس از تکمیل و تأیید مدارک صورت میگیرد.