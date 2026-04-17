رهاسازی ۴۲ میلیون مترمکعب آب از سد درودزن جهت آبیاری مزارع شتوی مرودشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از تعیین زمان بازگشایی دریچههای سد درودزن خبر داد و اعلام کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته در کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان، عملیات رهاسازی آب برای آبیاری اراضی تحت پوشش این شهرستان در سطح ۱۵۰۰۰ هکتار مزارع شتوی از بامداد روز یکشنبه ۳۰ فروردین آغاز می گردد.
به گزارش ایلنا، سیروس شفیعیراد اظهار داشت: بر اساس مصوبات کارگروه کشاورزی آب و منابع طبیعی استان و شهرستان، سهمیه تخصیصی به بخش کشاورزی شهرستان در سال زراعی جاری به میزان ۴۲ میلیون مترمکعب تعیین شده است که طبق برنامه نوبت بندی که از سال زراعی گذشته عملیاتی شده است، در شبکههای اصلی و ابرج، سمت چپ و ادامه سمت چپ رهاسازی خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای موفق طرح نوبت بندی و مدل مدیریتی انتقال و توزیع آب در سال گذشته که با حمایت قاطع شورای تامین شهرستان در کلیه ابعاد اجرا شد، تصریح کرد: اتخاذ رویکرد کارشناسی و فنی در نوبتبندی آب، تحولی بزرگ در راندمان تولید مزارع ایجاد کرد؛ به طوری که میانگین برداشت محصولات گندم و جو از متوسط ۷۰۰_۶۰۰ کیلوگرم در سالهای پیشین، به میزان ۲ تن در هکتار در سال زراعی گذشته افزایش پیدا کرد که این میزان افزایش بهره وری، حاصل پیوند دانش فنی با مدیریت بهینه و صحیح منابع آبی بوده است.
شفیعیراد افزود: در سال جاری نیز اولویت نخست ما، برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور افزایش بهرهوری از واحد حجم آب رهاسازی شده می باشد که در این راستا، با تاکید فرماندار شهرستان و رئیس شورای تامین، همکاری، تعامل سازنده و همگرایی کلیه عوامل اجرایی اعم از بخش های دولتی، خصوصی و کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با تبیین شرایط حساس کنونی و ضرورت تولید محصولات استراتژیک در کشور بویژه محصول گندم، خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی در شرایط فعلی، فراتر از یک وظیفه اداری و در واقع گامی موثر در جهت تقویت پایداری امنیت غذایی و مقابله با تهدیدات خارجی است؛ لذا از تمامی بهرهبرداران، تولیدکنندگان کارشناسان بخش کشاورزی خواست تا با همکاری لازم با اکیپهای توزیع آب شرکت بهره برداری، ما را در تحقق این هدف بزرگ یاری کنند.
این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد که با مدیریت هوشمندانه مصرف در فصل پیشرو، شاهد ارتقای سطح معیشتی بهرهبرداران، افزایش تولید و شکوفایی بیش از پیش بخش کشاورزی استان باشیم.