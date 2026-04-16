به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سلیمان محبی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با حضور استاندار اظهار کرد: با تلاشی جهادی و به دور از هرگونه آمارسازی، شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی‌های دقیق وزارت متبوع، مقام اول کشور را به دست آورده است. این موفقیت مرهون نظم در جلسات و پیگیری مصوبات کاربردی بوده و در کنار آن، شورای تحقیق و پژوهش این اداره‌کل نیز نه تنها در بین ادارات کل کشور رتبه اول را کسب کرد، بلکه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به عنوان دستگاه برتر کشوری در میان تمام نهادها و دانشگاه‌ها معرفی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در ادامه گزارش خود به انضباط اداری و موفقیت‌های حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: کرمانشاه در شاخص رتبه‌بندی معلمان با پوشش دادن ۹۳ درصد از مشمولان و صدور حکم برای ۹ هزار و ۷۰۰ نفر در سریع‌ترین زمان، رتبه اول کشور را از آن خود کرده است؛ همچنین در حوزه انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌گزینی و در اجرای برنامه‌های بزرگداشت مقام معلم نیز مقام نخست ملی به این استان اختصاص یافت.

وی تأکید کرد: در سال گذشته سازماندهی نیروی انسانی به گونه‌ای دقیق انجام شد که در مهرماه هیچ کلاس درسی در سطح استان بدون معلم نماند و در بحث عدالت در فضاهای آموزشی نیز موفق به کسب مقام دوم کشور شدیم.

محبی با تمجید از جهاد آموزشی معلمان خاطرنشان کرد: در آن روزهای سخت، معلمان کرمانشاهی فرآیند آموزش در شبکه شاد را تعطیل نکردند و با تولید بسته‌های آموزشی آفلاین و تشکیل کلاس‌های خودجوش در روستاها و مساجد، اجازه ندادند جریان علم‌آموزی متوقف شود. همچنین آموزش و پرورش با اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده و برپایی موکب‌های فرهنگی و درمانی، نقش پشتیبان را برای عموم جامعه ایفا کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان با ارائه خبر خوش معیشتی برای فرهنگیان، از تسویه کامل پاداش پایان خدمت بازنشستگان خبر داد و تصریح کرد که احکام سال جدید برای ۲۷ هزار فرهنگی استان در کمترین زمان ممکن صادر شده است.

انتهای پیام/