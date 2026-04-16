به گزارش ایلنا، دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مازندران گفت: دریافت شکایت داوطلبان انتخابات شورا‌های روستایی که در مرحله نخست صلاحیت آنان احراز نشده بود از ۲۱ فروردین آغاز شده بود.

طالبی با بیان اینکه بررسی شکایت‌ها و اعتراض‌های ثبت‌شده تا امشب ۲۷ فروردین انجام خواهد شد، افزود: نتایج قطعی و نهایی بررسی‌ها ۲۸ فروردین به بخشداری‌ها و داوطلبان اعلام می‌شود و ۲۹ فروردین نیز اسامی افراد دارای صلاحیت برای اطلاع مردم منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه شهری ۲ هزار و ۳۱۷ نفر و در حوزه روستایی ۱۷ هزار و ۵۱۰ نفر برای حضور در این دوره انتخابات شورا‌ها ثبت‌نام کرده بودند.

طالبی گفت: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود و تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه داشت و بر اساس قانون داوطلبانی که در این مرحله صلاحیت آنها احراز نشده بود چهار روز فرصت اعتراض داشتند.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مازندران گفت: هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی استانداری، هیأت‌های نظارت، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این رویداد انجام شده است.

