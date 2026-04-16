پایان بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی
بررسی صلاحیت داوطلبان حوزه روستائی که در مرحله نخست احراز صلاحیت نشده بودند امروز ۲۷ فروردین پایان خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران گفت: دریافت شکایت داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی که در مرحله نخست صلاحیت آنان احراز نشده بود از ۲۱ فروردین آغاز شده بود.
طالبی با بیان اینکه بررسی شکایتها و اعتراضهای ثبتشده تا امشب ۲۷ فروردین انجام خواهد شد، افزود: نتایج قطعی و نهایی بررسیها ۲۸ فروردین به بخشداریها و داوطلبان اعلام میشود و ۲۹ فروردین نیز اسامی افراد دارای صلاحیت برای اطلاع مردم منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه شهری ۲ هزار و ۳۱۷ نفر و در حوزه روستایی ۱۷ هزار و ۵۱۰ نفر برای حضور در این دوره انتخابات شوراها ثبتنام کرده بودند.
طالبی گفت: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود و تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه داشت و بر اساس قانون داوطلبانی که در این مرحله صلاحیت آنها احراز نشده بود چهار روز فرصت اعتراض داشتند.
دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران گفت: هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم از سوی استانداری، هیأتهای نظارت، فرمانداریها، بخشداریها و سایر دستگاههای اجرایی برای برگزاری این رویداد انجام شده است.