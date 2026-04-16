به گزارش ایلنا، امید امیدی روز پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ماه در جمع خبرنگاران افزود: این تسهیلات با شرایط ویژه بازپرداخت و نرخ سود متغیر، به منظور تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال به بنگاه‌های واجد شرایط ارائه می‌شود.

وی ادامه‌داد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از فعالان اقتصادی که از تبعات جنگ آسیب دیده‌اند، دولت از آغاز ثبت‌نام تسهیلات ویژه‌ای خبر داد که این فرآیند از، ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، به مدت پنج روز در درگاه الکترونیکی کات به آدرس kat.mefa.ir به مرحله اجرا درآمده است.

معاون اقتصادی استاندار لرستان اظهار داشت: این تسهیلات با هدف کلیدیِ مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی برای عبور از چالش‌های ناشی از جنگ، در سه محور اساسیِ تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، کمک به پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان خدوم و همچنین صیانت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و خدماتی، طراحی و ابلاغ شده است.

امیدی افزود: کسب‌وکارهایی که دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمه‌شده بوده و مجوز رسمی فعالیت اقتصادی را در اختیار دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه kat.mefa.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند؛ سقف تسهیلات قابل اعطا برای هر کارگر، مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده است که گامی مهم در راستای توانمندسازی این واحدها محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در خصوص نحوه بازپرداخت این تسهیلات نیز خاطرنشان کرد: بازپرداخت این وام‌ها در قالب ۲ تا ۴ فقره چک یا اقساط شش ماهه صورت خواهد پذیرفت و نرخ سود پایه این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده است، اما برای آن دسته از بنگاه‌هایی که بتوانند نسبت به حفظ نیروی کار خود اقدام کرده و یا حتی در تعداد شاغلین خود افزایشی را به ثبت برسانند، نرخ سود با کاهشی چشمگیر به ۱۸ درصد تقلیل خواهد یافت.

امیدی در پایان، متقاضیان را به مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت‌نام در سامانه kat.mefa.ir دعوت کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام دولت (وزارت اقتصاد)، بتواند گامی مؤثر در جهت حفظ تاب‌آوری و پویایی اقتصاد کشور در شرایط کنونی ایفا نماید.

