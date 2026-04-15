به گزارش ایلنا از ساری، سید حسن احمدی سقندیکلایی عصر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در قرارگاه رسانه و فضای مجازی قائد امت مازندران که همزمان با جنگ تحمیلی سوم راه‌اندازی شده است، ضمن تسلیت رهبر شهید انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم بیگناه کشورمان در حملات دشمن آمریکایی – صهیونی، اظهار کرد: نخستین اقدامی که پس از ضایعه دردناک از دست دادن رهبر انقلاب می‌بایست انجام می‌دادیم، فضاسازی شهری بود که به خوبی صورت گرفت و این اتفاق تلخ به همراه حادثه تجاوز دشمن به مدرسه میناب و همچنین شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد کشور را در قالب پوستر، پارچه‌نوشته، بیلبوردهای تبلیغاتی و ... در سطح شهر به ویژه میادین و خیابان‌های اصلی نشان دادیم.

شهردار ساری همچنین اشاره‌ای به جمعیت شناور و ترافیک شهری در ساری داشت که به دلیل جنگ رمضان افزایش یافته بود اما با مدیریت خوبی که از سوی مسئولان استانی و مجموعه مدیریت شهری صورت گرفت، هیچ مشکلی پیش نیامد به طوری که در این زمینه استاندار مازندران نیز پیام رضایت و قدردانی رئیس جمهور را به همه مسئولان این استان ابلاغ کرد.

او با بیان اینکه تولید زباله ساری در ایام نوروز امسال روزانه بین ۳۴٠ تا ۳۷٠ تن بود، اظهار کرد: سال‌های قبل حجم زباله تولیدی در روز ۲۵۰ تن بوده است و نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی مهمان داشتیم.

احمدی با اشاره به مشکلاتی که بر سر جمع‌آوری زباله در شهر ساری وجود دارد به برخی از مشکلات و البته برخی کوتاه‌فکری‌ها و عدم تشریک مساعی‌ها در این زمینه اشاره داشت و بهتر دید در این زمان که نیاز به وحدت، اتحاد و تعامل برای ساختن کشور داریم، از آنها بگذریم و در زمان خودش به آنها بپردازیم.

شهردار مرکز مازندران البته اعلام کرد که بایستی حداقل ۲۵ ماشین حمل زباله در شهر داشته باشیم اما در حال حاضر ۱۵ تا ۱۸ ماشین داریم که برای سال‌های قبل و فرسوده هستند.

او اشاره‌ای به شهر شیراز به عنوان بهترین شهر در جمع‌آوری زباله داشت که یک تیم شهری را برای دریافت تجربیات آنها به شیراز فرستادیم اما بنا به دلایلی – که بعدا اعلام خواهد شد – اتفاقی که به دنبالش بودیم صورت نگرفت؛ چه اینکه حتی ساماندهی زباله‌گردها هم بنا به دلایلی عملیاتی نشد.

شهردار ساری که برنامه‌های زیادی پیش از آمدنش برای عمارت شهرداری داشت، گفته که قطعا همه آن برنامه‌ها را به یاد دارد و گرچه پس از آمدنش قطعا نگذاشتند برنامه‌هایی را انجام بدهد، اما برنامه‌ای است که تدوین شده و چه او در این سمت باشد یا نباشد، باید بعدها انجام شود.

احمدی به بدهی احکام و بیمه کارکنان شهرداری اشاره داشت که در زمان سمت شهردار همراهش بوده و پس از آن تعطیلی‌های ناشی از نوسانات انرژی، اغتشاشات، جنگ تحمیلی 12 روزه و پس از آن نیز جنگ رمضان را داشتیم و به طور طبیعی فرصت کمتری برای پیشبرد برنامه‌های خود داشت و برنامه‌های غیرمترقبه‌ای پیش آمد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران شهرداری مهدی عبوری شهردار اسبق ساری که اقدامات محسوس و بی‌نظیری در این شهر انجام شد، تصریح کرد: همیشه قدردان این زحمات بوده و هستم ولی در آن دوره، شهرداری ساری یک هزار و دویست شاغل داشت و با عدد فعلی که رقم مازاد آن دو برابر شاغلان آن دوره است، قطعا تفاوت دارد و قابل مقایسه نیست.

شهردار ساری ادامه داد: از ماه پنجم مسئولیتم، پنج عضو شورا اخطار اول را به من دادند و این کار سبب فراری شدن پیمانکاران شد، در ۹۳ روز تابستان نزدیک به ۴۶ روز تعطیل بود و مشکلات دیگری پیش آمد که برخی از آنها عنوان شد.

او تاکید کرد که تمام برنامه‌هایی که پیش از شهردار شدن قول آن را داده بود؛ در آستانه عملیاتی شدن است ازجمله ۷۰۰ میلیارد تومان برای احکام، یک هزار میلیارد تومان برای بیمه تامین اجتماعی و ۱۲٠ میلیارد تومان هم برای مالیات.

احمدی با بیان اینکه شهردار و شورا باید تعامل بیشتری داشتند، افزود: من از اعضای شورای شهر ساری فساد مالی ندیدم، می‌شد که در سایه تعامل با همین مشکلاتی که وجود داشت؛ ساری بهتری داشتیم.

شهردار ساری در پایان سخنان خود در پاسخ به اینکه چرا نیروی خدماتی اندک است و این موضوع در سطح شهر احساس می‌شود، به خبرنگاران گفت: حداقل ۵٠٠ نیروی رفت و روب باید در شهر داشته باشیم که الان ۱۸٠ نفر هستند، این در حالی است که اجازه جذب نیروی جدید را نداریم چون نیروی مازاد داریم و نیروی مازاد که با پست خدماتی جذب شدند نیز داستان خاص خود را دارد که در سال ۱۴۰۰ بخشی از آن را تنها در پنج ساعت دیدیم!

انتهای پیام/