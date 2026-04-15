غرق شدن نوجوان ۱۵ ساله در محدوده پل نورو زابل؛ هشدار هلالاحمر درباره شنا در رودخانهها
سرپرست جمعیت هلالاحمر زابل در شمال سیستان و بلوچستان از غرق شدن یک نوجوان حدود ۱۵ ساله در محدوده پل نهراب( نورو )این شهرستان خبر داد و با هشدار جدی نسبت به خطرات شنا در رودخانهها و کانالهای آبی منطقه، از خانوادهها خواست مراقب فرزندان خود باشند.
به گزارش ایلنا، علیاصغر قورزهی روز چهارشنبه اظهار کرد: حدود ساعت ۱۴ امروز پس از دریافت گزارش غرقشدگی در پل نورو، تیمهای جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: ۲ تیم از نیروهای غواص هلال احمر ۲ شهرستان شمالی استان در یافتن جنازه این نوجوان در محل حادثه حضور داشتند.
وی با اشاره به ورود حجم اندک آب از سمت افغانستان به رودخانهها و کانالهای منطقه سیستان، افزود: این پهنههای آبی به هیچ عنوان محل مناسبی برای شنا نیستند زیرا وجود درختان و موانع طبیعی در بستر رودخانهها باعث گیر افتادن افراد و افزایش خطر غرقشدگی میشود.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان زابل در پایان تأکید کرد: از شهروندان، بهویژه خانوادهها، درخواست جدی داریم که اجازه ندهند فرزندانشان در این محدودهها وارد آب شوند تا از وقوع حوادث تلخ جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا، شهرستان زابل در فاصله ۲۰۵ کیلومتری شمال شرقی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان است.