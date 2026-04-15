معاون عمرانی استانداری مرکزی خبر داد؛

تکمیل 2000 واحد از پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک تا پایان شهریور

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: 2000 واحد از پروژه 8112 واحدی اقدام ملی مسکن اراک تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود. عملیات اجرایی پروژه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و طرح‌های آموزشی نهضت ملی مسکن اراک همزمان با واحدهای مسکونی در حال اجرا است.

به گزارش ایلنا، قدرت‌الله ابک افزود: در خصوص متقاضیان بنیاد مسکن در شهر مهاجران و اقدامات ستاد اجرایی، مقرر شده تا قیمت 3 بلوک باقیمانده به زودی اعلام و واحدها به متقاضیان تحویل شود. حل مشکلات بانکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای امیرکبیر و مهاجران نیز از سوی بنیاد مسکن در حال پیگیری است.

وی به برخی چالش‌های زیرساختی در پروژه‌های مسکن شهر جدید امیرکبیر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مشکلات و چالش‌های زیرساختی مربوط به پروژه‌های احداث مسکن شهر جدید امیرکبیر در قرارگاه مسکن استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تصمیم‌گیری‌های لازم نیز اتخاذ شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی اظهار داشت: تعدادی از متقاضیان پروژه پارسابان (کیسون سابق) نیز در جلسه قرارگاه مسکن این استان حضور داشتند. با توجه به وجود برخی سئوالات و ابهامات، از این متقاضیان خواسته شد در این جلسه شرکت کنند تا موضوعات مطرح شده بررسی و ابهامات متقاضیان برطرف شود.

