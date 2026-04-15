دانش آموزان فارس در پویش «کاشت نهال امید» دست بکار شدند

به گزارش ایلنا، محسن کلاری درآیین استانی آغاز اجرای پویش «کاشت نهال امید» در مدرسه همایونی ناحیه یک شیراز، اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ امید، ایثار و پایداری و تقویت حس مسئولیت پذیری زیست محیطی در دانش آموزان و با هدف گرامیداشت شهدای دانش آموز و فرهنگی در جنگ تحمیلی اخیر وهمچنین درراستای تحقق خواسته همیشگی رهبر شهید انقلاب مبنی بر کاشت نهال در کشور، پویش «کاشت نهال امید» در سطح استان فارس در حال برگزاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه دانش آموزان ایران با کاشت نهال، امید را برای آینده کشور می کارند، افزود: کاشت نهال امید، آغاز راهی است که با مهر و مراقبت آن را به درخت ایران تبدیل خواهیم کرد.

کلاری بابیان اینکه در راستای اهمیت نهال کاری هم زمان با جنگ رمضان، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نهال در مدارس استان فارس غرس شد گفت: این برنامه تربیتی و امید آفرین را تا ۳۱ فروردین ادامه خواهیم داد و درختان زیادی را به ویژه در اردوگاه های دانش آموزی غرس خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در بخش دیگری از سخنان خودخاطرنشان کرد: چنانکه بزرگان گفته اند، نسل از نفت مهمتر است دشمن ممکن است به پالایشگاه و مراکز صنعتی ما آسیب بزند اما آنچه برای ما ارزشمند است همین سرمایه های انسانی است که در آینده کشور را خواهند ساخت.

کلاری ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم، در استان فارس ۱۰ شهید دانش آموز و دو شهید فرهنگی داریم که بر اثر حملات ددمنشانه دشمن صهیونی آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز گفت: امسال کار کاشت نهال را در حالی آغاز کردیم که بسیاری از بزرگان ما در جنگ رمضان به شهادت رسیدند و دیگر در بین ما نیستند.

شهرام منتصری افزود: در این جنگ سردارانی را از دست دادیم که اقتدار ایران را مدیون آنها هستیم کسانی که روزی از پشت همین میز و نیمکت ها توانستند ایران را امروز در ردیف ابرقدرت های بزرگ جهانی قرار بدهند.

وی تصریح کرد: با هدایت داعیانه رهبر شهید مان و رشادت های سردارانمان، امروز شاهد از بین رفتن هیمنه قدرت های پوشالی در برابر ایران هستیم.

منتصری ادامه داد: امروز دور هم جمع شدیم تا با پاسداشت همه کسانی که شهید شدن و همه دانش آموزانی که در اوج مظلومیت و به جرم درس‌خواندن و قرار گرفتن در پشت میز و نیمکت های مدرسه به شهادت رسیدند را گرامی بداریم.

وی خاطرنشان کرد: هر چند قلب ما از شهادت عزیزان دانش آموز اندوهگین است اما حسب فرمان رهبر معظم انقلاب بر آن شدیم تا در دل طبیعت نهال بکاریم.

منتصری اضافه کرد: رهبر شهید مان در چهار دهه اخیر همواره نهال غرس می کردند بنابراین پویش سرو ایران در سراسر کشور راه اندازی شده است و امروز با دست دانش آموزان نهال های غرس خواهد شد.

وی از توزیع رایگان نهال در سطح استان خبر داد و افزود: کاشت درخت با راه اندازی پویش های مختلف تا کنون بیش از ۲۹۱ هزار اصله نهال در سطح استان توزیع و غرس شده است.

منتصری اضافه کرد: امیدوارم که این نهال های کاشته شده در آینده درختان تنومندی شوند که یادآور رشادت های امروز رزمندگان ما در برابر بی رحم ترین دشمنان باشند.

