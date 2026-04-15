عامل برداشت های غیر مجاز میلیونی فرزند ۱۲ ساله شاکی بود

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از شناسایی عامل برداشت های غیر مجاز که فرزند ۱۲ ساله خود شاکی بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور اظهار داشت: فردی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد: از آذرماه سال گذشته برداشت های غیر مجازی از حساب بانکی اش طی تراکنش‌های های متعددی صورت پذیرفته است و خواستار پیگیری و شناسایی عامل این اقدام شد.

 این مقام انتظامی افزود: پس از بررسی‌های فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد که تراکنش‌های یادشده با استفاده از شماره تلفن همراه متعلق به خود شاکی  و از طریق فرزند ۱۲ ساله وی انجام شده است. 

محمدپور ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد این نوجوان با دسترسی به حساب بانکی پدر، رمز دوم اینترنتی و تلفن همراه وی اقدام به خرید بازی‌های آنلاین به صورت مستمر به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال کرده است.

 فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با تأکید بر افزایش نظارت والدین بر فعالیت‌های اینترنتی فرزندان یادآور شد: حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی و آموزش شیوه‌های صحیح استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از چنین مواردی است.

