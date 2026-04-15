به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه فوق‌العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با بیان اینکه پیش بینی و آمادگی استان موجب مدیریت شرایط و کاهش خسارت‌ها شد گفت: امکانات مدیریت بحران گلستان باید متناسب با وضعیت بحران‌خیز استان باشد.

طهماسبی افزود: توجه بیشتر به آبخیزداری و آبخوان‌داری در بالادست ضروری است.

محمد جواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه از سوی وزارت نیرو و سازمان مدیریت بحران برای مدیریت سیلاب و رسیدگی به وضعیت منابع آب استان گلستان اختصاص می‌یابد.

وی گفت: قرار شد ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار آب منطقه‌ای گلستان قرار گیرد تا با نظارت استاندار، عملیات اجرایی با سرعت آغاز شود. نمی‌توانیم منتظر بمانیم و بگوییم اعتبار نیست و کار نمی‌شود کار باید شروع شود و ما نیز پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم تا اعتبار لازم را از منابع مختلف تامین کنیم.

وی دلیل این اقدام فوری را بارش‌های پیش رو و پایان دوره خشکسالی دانست و گفت: دوره خشکسالی سپری شده و وارد مرحله ترسالی شدیم و ضروری است مدیریت لازم در خصوص لایروبی رودخانه‌ها و کانال‌ها صورت پذیرد.

بابا خانی مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزی کشور نیز گفت: دولت همه مزارع گندم کشور را بیمه کرده است. برای بیمه گندم، هیچ حق بیمه‌ای را کشاورزان گندمکار پرداخت نمی‌کنند و اگر خسارت احتمالی به مزارع گندم وارد شود ما این خسارت‌ها را جبران می‌کنیم.

گفتنی است در این جلسه، معاون وزیر جهادکشاورزی، رئیس و اعضای کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی، معاونان استاندار، فرمانداران، نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

