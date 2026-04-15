استاندار گلستان خبرداد؛
خسارت حدود ۵ هزار میلیارد تومانی سیلاب اخیر/ کاهش خسارتها با اقدامات پیشگیرانه
استاندار گلستان گفت: براساس آخرین برآورد سیلاب اخیر تاکنون بیش از چهار هزار و پانصد میلیارد تومان به گلستان خسارت وارد کرده است که احتمال افزایش این عدد نیز وجود دارد.
به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه فوقالعاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با بیان اینکه پیش بینی و آمادگی استان موجب مدیریت شرایط و کاهش خسارتها شد گفت: امکانات مدیریت بحران گلستان باید متناسب با وضعیت بحرانخیز استان باشد.
طهماسبی افزود: توجه بیشتر به آبخیزداری و آبخوانداری در بالادست ضروری است.
محمد جواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه از سوی وزارت نیرو و سازمان مدیریت بحران برای مدیریت سیلاب و رسیدگی به وضعیت منابع آب استان گلستان اختصاص مییابد.
وی گفت: قرار شد ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار آب منطقهای گلستان قرار گیرد تا با نظارت استاندار، عملیات اجرایی با سرعت آغاز شود. نمیتوانیم منتظر بمانیم و بگوییم اعتبار نیست و کار نمیشود کار باید شروع شود و ما نیز پیگیریها را انجام میدهیم تا اعتبار لازم را از منابع مختلف تامین کنیم.
وی دلیل این اقدام فوری را بارشهای پیش رو و پایان دوره خشکسالی دانست و گفت: دوره خشکسالی سپری شده و وارد مرحله ترسالی شدیم و ضروری است مدیریت لازم در خصوص لایروبی رودخانهها و کانالها صورت پذیرد.
بابا خانی مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزی کشور نیز گفت: دولت همه مزارع گندم کشور را بیمه کرده است. برای بیمه گندم، هیچ حق بیمهای را کشاورزان گندمکار پرداخت نمیکنند و اگر خسارت احتمالی به مزارع گندم وارد شود ما این خسارتها را جبران میکنیم.
گفتنی است در این جلسه، معاون وزیر جهادکشاورزی، رئیس و اعضای کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی، معاونان استاندار، فرمانداران، نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.