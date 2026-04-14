مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد:
آسیبدیدگی 2 اثر تاریخی مهم استان هرمزگان در جنگ رمضان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان به آسیبدیدگی آثار تاریخی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: همزمان با آغاز جنگ رمضان و در جریان حملات جنایتکارانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کشور، 2 اثر تاریخی در این استان دچار آسیب شد.
به گزارش ایلنا، عادل شهرزاد افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد «محوطه دستکند بُستانه» واقع در شهرستان پارسیان و «تلگرافخانه جاسک» تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفته و در پی وقوع جنگ رمضان و حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی دچار آسیبهایی شدهاند.
وی ادامه داد: در اسناد بینالمللی مرتبط با میراثفرهنگی و آثار تاریخی، آسیبرساندن عمدی به آثار تاریخی در جریان مخاصمات و وقوع جنگها، از مصادیق نقض جدی قوانین حمایت از میراثفرهنگی محسوب میشود و میتواند با پیگیریهای حقوقی بینالمللی مواجه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان به اهمیت محوطه دستکند بُستانه اشاره کرده و اظهار داشت: این محوطه یکی از شاخصترین آثار تاریخی و نمونههای سنگتراشی جنوب ایران است و بخشهایی از این اثر تاریخی به دوران پیش از اسلام تعلق دارد.
شهرزاد به مهمترین آثار تاریخی محوطه دستکند بُستانه اشاره داشته و تصریح کرد: معماری این مجموعه شامل اتاقهای حفرشده در دل سنگ، گذرگاهها، فضاهای آیینی، حفرههای ذخیرهسازی و عناصر تدفینی یا سکونتی است که ارزش باستانشناختی این اثر را دوچندان میکند.
وی بیان داشت: تلگرافخانه تاریخی جاسک از مهمترین بناهای دوره قاجار در کرانههای مکران است و بخشی از شبکه بینالمللی لاین تلگراف هند و اروپا به شمار میرفت. در زمان خود از معدود مراکز ارتباطات جهانی در جنوب ایران بوده و نقش مهمی در ارتباطات منطقه داشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان اضافه کرد: تا بازگشت شرایط پایدار و فراهمشدن امکان کارشناسی دقیق، تیمهای فنی این استان در حال ارزیابی میدانی، مستندسازی آسیبها و ثبت جزییات آسیبدیدگی این 2 اثر تاریخی و فرهنگی مهم در استان هستند.