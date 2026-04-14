سازمان میادین، شریان حیاتی اقتصاد شهری شهرکرد؛ عبور از نگاه سنتی به درآمدهای پایدار ضروری است
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد، سازمان میادین و مشاغل شهری را یکی از مهمترین ارکان اقتصادی مدیریت شهری توصیف کرد و بر لزوم هوشمندسازی روزبازارها، انضباطبخشی به مشاغل و تحقق درآمدهای پایدار از طریق سیاستهای راهبردی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماشاءالله ایزدی در چهارصد و هفتمین جلسه علنی شورا با نگاهی راهبردی، این سازمان را ویترین خدمات شهرداری و شریان مردمی مستقیم در سفره شهروندان دانست و اظهار داشت: در راستای اقتصاد مقاومتی، سازمان میادین باید با بهرهگیری از ظرفیتهای مغفولمانده، وزن خود را در سبد درآمدی شهرداری افزایش دهد.
وی افزود: اقدامات ساماندهی مشاغل پیشرفت خوبی داشته، اما شفافیت در زمانبندی بهرهبرداری کامل پروژهها، مطالبه جدی شورای شهر و حق شهروندان است.
رئیس شورای شهر شهرکرد با فراتر رفتن از مدیریت روزمره، خواستار تدوین سیاستهای تعالیبخش و طرحهای نوآورانه برای پر کردن خلاهای درآمدی و تبدیل پتانسیلهای جانمایی به ثروت شهری شد.
ایزدی در پایان تأکید کرد: امنیت ملی در گرو امنیت معیشتی و رضایت عمومی است و شورا با دقت، روند تبدیل برنامههای این سازمان به خروجیهای ملموس مالی و خدماتی را پیگیری میکند تا شهرکرد شاهد شکوفایی اقتصادی باشد.
شفافیت در خدمت به شهروندان؛ تبیین ضرورتهای انضباط قانونی و ساماندهی مشاغل
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد نیز با ابراز ضرورت شفافیت در مدیریت درآمد، درآمد پایدار و داراییهای شهری، گفت: تعدادی از دکههای منصوب در سطح شهر و سطوح اشغالی دکههای منصوبه توسط برخی افراد، بخشی از اموال عمومی و متعلق به عموم شهروندان است.
محمدرضا بیاتی افزود : فرایند واگذاری این واحدها از طرق شفاف و قانونی انجام پذیرد تا ضمن ایجاد فرصت برابر برای جوانان مستعد و نیازمند و متقاضیان جویای کار، کیفیت خدماترسانی به شهروندان نیز ارتقا یابد.
وی با اشاره به تبعات ترافیکی و بصری ناهنجاریهای ناشی از متحدالشکل نبودن دکهها، بر لزوم انتقال وانتبارها به بازارهای محلی به تعداد مورد نیاز و پراکندگی مناسب در سطح شهر، بدون مزاحمت برای واحدهای صنفی ثابت و در محلاتی که خدمات مورد نیاز شهروندان ارائه نشده، تأکید کرد.
بیاتی گفت:سیاست شورا و مدیریت شهری نباید بر حذف این قشر استوار باشد، بلکه هدف اصلی، ساماندهی آنان در فضایی تعیینشده و استاندارد است. با هدایت این فعالیتها به بازارچههای محلی و روزبازار، علاوه بر رفع سد معبر و زیباسازی سیمای شهری، امنیت شغلی فروشندگان تأمین شده و نظارت بر بهداشت و قیمتگذاری کالاها با دقت بیشتری صورت خواهد گرفت.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد خاطرنشان کرد: بهمنظور صیانت از جایگاه شورا و پیشگیری از هرگونه شائبهی تبلیغاتی در آستانه انتخابات، شایسته است فرآیند نهایی مزایدهها و واگذاریهای جدید بموقع انجام یا به دو ماه آینده و بعد از انتخابات موکول شود. این وقفه، بستری آرام و کارشناسی را فراهم میآورد تا تصمیمات صرفاً بر مبنای مصالح شهر و به دور از هیجانات و بهرهبرداریهای انتخاباتی اتخاذ گردد.
بیاتی در پایان، موفقیت در تحقق اهداف توسعه شهری را منوط به انسجام تشکیلاتی و اقدام شورایی و دوری از تکروی و خودمحوری دانست و تصریح کرد:دفاع از حقوق شهروندی، مستلزم حرکت بر مدار برنامهی واحد است. تنها با همگرایی میان اعضای شورا و بدنهی شهرداری است که میتوان عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و عمرانی را در قالب توسعه متوازن در تمامی محلههای شهر مستقر کرد و منافع عمومی را بر منافع گروهی مقدم داشت.
انضباط شهری با پیوست عدالت اجتماعی؛ گامی بلند برای حمایت از معیشت مردم
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: برای ایجاد ثبات و امنیت شغلی واقعی، پیشنهاد میشود تفاهمنامههای میانمدت پنجساله با مالکان اراضی محل استقرار مشاغل منعقد گردد، این اقدام نهتنها حقوق مالکانه را حفظ میکند، بلکه به فعالیت این قشر هویت و امنیت میبخشد.
مصطفی حیدری با انتقاد از تعیین اجارهبهای بالا افزود: تعیین اجارهبهای با قیمت بالا هیچ سنخیتی با واقعیتهای اقتصادی جامعه ندارد. این رویکرد نهتنها مسیر فعالیت سالم اقتصادی را مسدود میکند، بلکه موجب انصراف متقاضیان و بروز آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در حوزه مشاغل شهری میشود.
عضو شورای شهر شهرکرد تأکید کرد:معیشت بخش قابل توجهی از شهروندان به این تصمیمات گره خورده است. مدیریت شهری باید توان مالی بعضی از طبقات جامعه را درک کند و سیاستهایی اتخاذ نماید که عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهد.
وی در پایان سخنان خود از عملکرد شهرداری شهرکرد تقدیر کرد و بیان کرد: علیرغم تمامی چالشها، شهرداری شهرکرد موفق شد کلیه حقوق، مزایا و پاداش پایان سال کارکنان و کارگران زحمتکش را بهموقع پرداخت نماید. این انضباط مالی و استمرار در ایفای تعهدات، گامی ارزشمند در مسیر ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهروندان است.
رونق سفره مردم، کلید درآمد پایدار شهرداری / ضرورت ساماندهی مشاغل خرد و حمایت از کسبوکارهای شهری
رئیس کمیسیون ساماندهی مشاغل و اقتصاد شهری شورای شهرکرد با اشاره به الگوی حکمرانی خوب، اظهار داشت: شهرداری باید با بسترسازی و ایجاد فضای مساعد برای کسبوکارهای شهری، رونق اقتصادی ایجاد کند. این امر به درآمد پایدار و سالم منجر شده و امکان اداره بهتر شهر و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان را فراهم میآورد.
خداگرم عباسی افزود: فعالیت وانتبارها پاسخی طبیعی به نیاز مردم برای دسترسی به کالاهای ارزانقیمت است. بنابراین، ساماندهی و نظارت بر این حوزه اجتنابناپذیر است.
وی در خصوص دکههای سطح شهر با تأکید بر حفظ سرمایههای انسانی، خاطرنشان کرد: نباید معیشت کسانی که دههها در یک شغل استخوان خرد کردهاند را با تصمیمات ناگهانی به خطر انداخت. باید با تدبیر، مسیر فعالیت آنها را هموارتر کرد.
رئیس کمیسیون شورای شهرکرد ایجاد میدان دام و کشتارگاه صنعتی را یک ضرورت دانست و گفت:با مدیریت صحیح در این بخش، میتوان فاصله قیمتی زیاد بین تولیدکننده و سفره مردم را حذف کرد که خدمتی بزرگ به جامعه است.
عباسی در پایان، کلید موفقیت پروژههای بزرگ شهری را حضور و مشارکت مستقیم مردم دانست و تأکید کرد:شهرداری باید با جلب اعتماد و بهکارگیری سرمایههای خرد شهروندان، طرحهای توسعهای و بازارچههای روز را پیش ببرد. این رویکرد ضمن ارائه خدمات بهتر، زمینه شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی را با حفظ و انباشت سرمایههای بومی فراهم میکند.