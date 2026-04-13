آتش‌سوزی در پاساژ خیابان شافعی درگهان کاملا تحت کنترل است /تلاش‌ها برای اطفای کامل حریق در جریان است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از وقوع آتش‌سوزی در پاساژ واقع در خیابان امام شافعی در شهر درگهان خبر داد و گفت: این حادثه در اثر وقوع اشکال فنی رر کنتور برق مجتمع رخ داده است.

به  گزارش  ایلنا،    مهرداد حسن‌زاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بلافاصله چهار تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل حریق در پاساژ درگهان اعزام شدند. 

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدوم و تلفات جانی در پی نداشته است.  

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: این حادثه به دلیل ایجاد اشکال فنی در کنتور برق مجتمع تجاری رخ داده است. 

حسن زاده با بیان اینکه هیچ مصدوم و آسیب جانی در این حادثه گزارش نشده است، افزود: دودی که در محل مشاهده می‌شود، به دلیل وجود صفحات ام‌دی‌اف در انبار واقع در پاساژ است و تلاش تیم‌های آتش نشانی برای اطفای کامل حریق ادامه دارد.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
