پل B1 کرج بهعنوان «مکان رویداد» ثبت ملی میشود
معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز گفت: ثبت پل B1 بهعنوان «مکان رویداد» در فهرست آثار ملی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از البرز، شهباز محمودی، معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با اشاره به اینکه پل B1 کرج بهعنوان «مکان رویداد» ثبت ملی میشود، اظهار کرد: در پی تخریب پل B1 کرج در جریان حمله هوایی دشمن در روز ۱۳ فروردین، موضوع ثبت این سازه بهعنوان «مکان رویداد» در فهرست آثار ملی، از سوی ادارهکل میراث.فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این پل نمونهای شاخص از تلفیق دانش مهندسی و خلاقیت معماری در دوره معاصر و به عنوان یکی از نقاط قابل توجه در مطالعات تخصصی حوزه سازه و شهرسازی در منطقه خاورمیانه مطرح بوده است.
معاون میراث فرهنگی البرز گفت: آنچه در این حادثه از بین رفته بخشی از هویت فنی و شهری ماست که در طول زمان شکل گرفته بود. از این منظر، ثبت محل این پل بهعنوان مکان رویداد میتواند به مستندسازی دقیق این اتفاق و انتقال آن به نسلهای آینده کمک کند.
محمودی یادآور شد: در سالهای اخیر، نگاه به میراث صرفا محدود به بناهای تاریخی کهن نبوده است و مفاهیمی مانند میراث صنعتی، زیرساختی و حتی رویدادهای معاصر نیز جایگاه ویژهای پیدا کردهاند.