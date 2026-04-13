برای اولین بار در کشور:
چهارمحال و بختیاری قطب تولید گیلاس خارج از فصل میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: برای نخستینبار در کشور تولید گیلاس خارج از فصل در داخل گلخانه با موفقیت در این استان به سرانجام رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: چهارمحال و بختیاری با اقلیم سرد خود ظرفیت بالایی برای تولیدمیوههای سردسیری مانند گیلاس در گلخانه دارد.
وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای تولید میوه خارج از فصل کشور دارد.
بهرامی بیان کرد: جهاد کشاورزی استان با فراهمکردن دانش فنی، انتقال روشهای علمی کشت، ارائه مشاوره تخصصی، تأمین بخشی از تسهیلات مالی در چارچوب اعتبارات ابلاغی و همچنین تسهیل روند صدور مجوزها، مسیر ورود سرمایهگذاران و بهرهبرداران به این حوزه را هموار کرده است.
افزایش بهرهوری و تنظیم بازار با توسعه تولیدات گلخانهای امکان پذیر است
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت:یکی از مهمترین اهداف این طرح، تنظیم بازار میوههای سردسیری در زمانهایی است که با کمبود عرضه مواجه هستیم. وی افزود: با تولید میوه به روش پیشرس، محصول زودتر از زمان طبیعی خود به بازار میرسد و این موضوع بهطور مستقیم باعث افزایش درآمد کشاورزان میشود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مزیتهای این روش، کاهش خسارت ناشی از تنشهای دمایی است.
سعیدی افزایش بهرهوری آب، مواد غذایی و کاهش دوره تولید از دیگر مزایای مهم این روش است که باعث اقتصادیتر شدن تولید و پایداری درآمد کشاورزان میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه گلخانههای استان گفت:با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای ایجاد گلخانههای سبزی و صیفی، باغات پیشرس و تولید گل و گیاهان زینتی، در مکانهایی که محدودیت گاز وجود نداشته باشد، درخواستها بررسی و سعی میشود مجوزها حداکثر در مدت ۳۰ تا ۴۰ روز صادر شود.
وی افزود:در نقاطی که متقاضیان قبلی، گاز تخصیصیافته را بلااستفاده نگه داشتهاند، با هماهنگی نظام مهندسی و شرکت گاز استان، این مجوزها ابطال و سهم گاز به متقاضیان جدید و فعالان واقعی بخش تولید اختصاص داده میشود تا روند سرمایهگذاری و تولید در استان سرعت گیرد.
به گزارش ایلنا، طرح پایلوت کشت گیلاس خارج از فصل برای نخستینبار در استان توسط سید حبیبالله نوربخش در سطح ۵۰۰ مترمربع اجرا شد.این طرح با هدف نشان دادن امکان پرورش گیلاس در گلخانه و کاهش مصرف آب اجرا شده است. در این شیوه، مصرف آب حدود ۰٫۲ لیتر بر ثانیه در هر هکتار بوده و مصرف انرژی نیز نسبت به تولید سبزی و صیفیجات بهمراتب کمتر است.بر اساس اعلام بهرهبردار، عملکرد امسال حدود ۱۰ تن در هر هکتار ثبت شده و پیشبینی میشود با بهبود مدیریت، تولید تا ۲۰ تن در هکتار افزایش یابد.زمان برداشت محصول پس از رسیدن میوه حدود هفت تا ده روز است و تولیدکننده میتواند با مدیریت رشد و بیدارسازی گیاه، زمان عرضه را برای مناسبتهایی مانند شب عید تنظیم کند.