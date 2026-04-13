نجات جان راننده تریلی سقوط کرده در محور ایذه - دزپارت

سرپرست جمعیت هلال‌احمر ایذه از رهاسازی سرنشین یک دستگاه تریلی که در محور ایذه – دزپارت به دره سقوط کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس موری‌چم‌عزیزی صبح امروز دوشنبه اظهار کرد: در پی تماس تلفنی شهروندان مبنی بر سقوط یک دستگاه تریلی به دره در محور ایذه به دزپارت، بلافاصله یک تیم عملیاتی امداد و نجات با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی صحنه، با توجه به شرایط نامساعد جوی و لغزندگی مسیر، مصدوم را ارزیابی کرده و پس از انجام عملیات رهاسازی از داخل خودروی حادثه‌دیده، وی را به منطقه امن منتقل کردند.

موری‌چم‌عزیزی تصریح کرد: مصدوم پس از انتقال به منطقه امن، برای ادامه درمان تکمیلی به عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل تحویل داده شد.

 

