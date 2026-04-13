دریافت سوخت کمباین ها بر اساس میزان فعالیت در فارس
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تأمین سوخت کمباینها همچنان بر اساس نوع دستگاه و میزان کارکرد روزانه انجام میشود.
به گزارش ایلنا، مریم لطفعلیان بیان کرد: کمباینداران استان فارس از نیمه بهار تا انتهای تابستان مشغول برداشت گندم، جو و کلزا و در پاییز مشغول برداشت برنج و ذرت دانهای در سراسر ایران هستند.
به گفته وی؛ در صورت انجام کار تمام وقت کمباینهای سبک روزانه تا ۲۰۰ لیتر سوخت و کمباینهای سنگین تا ۳۰۰ لیتر سوخت دریافت میکنند.
لطفعلیان درباره وضعیت تراکتورها توضیح داد: بر اساس مصوبه ستاد قاچاق کالا و ارز استان، تنها تراکتورهایی که به سامانه پایش هوشمند سوخت مجهزند، سوخت را بهصورت عملکردی و متناسب با مصرف واقعی دریافت میکنند.
این مقام مسئول افزود: این سامانه توانایی محاسبه دقیق مصرف سوخت در علمیات "درجا" و نیز در زمان "حرکت تراکتور" را دارد.
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: سایر تراکتورها که فاقد این سامانه هستند، کف سهمیه مصوب را دریافت میکنند بهطوری که تراکتورهای چهار سیلندر ماهانه حداکثر ۲۰۰ لیتر و تراکتورهای با سیلندر بالاتر ماهانه تا ۳۰۰ لیتر سهمیه دریافت خواهند کرد.