یک فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با ایلنا؛
بهجای تعدیل نیرو، هزینهها را کاهش دهیم/ آثار اقتصادی جنگ درد مشترک است
یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از گسترش بیکاری در کشور تأکید کرد.
جلیل سازگارنژاد در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه جنگ علاوه بر خسارتهای مستقیم، آثار اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد، اظهار داشت: در جریان درگیریها و پس از پایان آن، بسیاری از زیرساختهای تولیدی و صنعتی دچار آسیب میشوند و همین موضوع زنجیرهای از تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی را در پی دارد.
سازگارنژاد افزود: آسیب دیدن واحدهای بزرگ صنعتی مانند کارخانهها، پالایشگاهها و نیروگاهها، به طور طبیعی فعالیت بسیاری از واحدهای کوچکتر پاییندستی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و در چنین شرایطی بنگاههای خصوصی که از پشتوانه مالی محدودی برخوردارند با کاهش درآمد و تداوم هزینهها مواجه میشوند.
به گفته این فعال اقتصادی، در چنین وضعیتی نخستین اقدام برخی بنگاهها تعدیل نیروی انسانی است که نتیجه آن افزایش بیکاری و ایجاد مشکلات اجتماعی برای خانوادههای زیادی خواهد بود.
وی با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این گزارش، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر حدود ۶۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند.
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیراز، تأکید کرد: برای مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، لازم است دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی اقدامات حمایتی و جبرانی مناسبی را در دستور کار قرار دهند.
سازگارنژاد در عین حال نقش بخش خصوصی را در این شرایط بسیار مهم دانست و پیشنهاد کرد: بنگاههای اقتصادی به جای تعدیل نیروی انسانی، با گفتوگوی شفاف با کارکنان خود، سیاست کاهش موقت هزینهها و تعدیل دستمزدها را دنبال کنند تا از بیکار شدن گسترده نیروهای کار جلوگیری شود.
وی افزود: در صورت شکلگیری یک همبستگی اجتماعی و مشارکت جمعی میان کارفرمایان و کارکنان، میتوان با تقسیم فشار اقتصادی، امکان ادامه فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال تعداد بیشتری از افراد را فراهم کرد.
سازگارنژاد ابراز امیدواری کرد: با شکلگیری نوعی همیاری اقتصادی در جامعه، پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری کاهش یافته و زمینه حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده دوره ششم مجلس در شیراز، با بیان اینکه یکی از پیامدهای مهم اقتصادی جنگ، موج بیکاران ناشی از تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای کوچک است، گفت: این روند موجب کوچک یا برچیده شدن سفرههای خانوادهها و از هم گسستگی زندگی آنان میشود.
وی تأکید کرد: آثار زیانبار جنگ یک درد مشترک است و همه باید بخشی از آن را بر دوش بگیرند.
سازگارنژاد افزود: با تقسیم داشتهها و درآمدها با همنوعان و هموطنان میتوان گذر از دوران دشوار پساجنگ را تسهیل و ممکن ساخت. این رویکرد را یک نیاز و وظیفه ملی برای ایرانیان دانست.