به گزارش خبرنگار ایلنا، در این میان، کارگران به عنوان یکى از آسیب پذیرترین اقشار، بیشترین تبعات این شرایط را متحمل شده‌اند.

کاهش ساعات کارى، تأخیر در پرداخت دستمزد و تعدیل نیرو، از جمله مشکلاتى است که بسیارى از آنان با آن دست وپنجه نرم مى کنند.

بسیارى از واحدهاى تولیدى به دلیل ناامنى، کمبود مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین، ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف کامل فعالیت خود شده‌اند.

با این حال، گزارش‌ها از استان فارس حاکى از آن است که چرخ تولید در بسیارى از واحدهاى صنعتى متوقف نشده و کارگران با حضور مستمر در خطوط تولید، نقش مهمى در تأمین کالاهاى اساسى ایفا مى کنند.

فعالان و مسئولان تشکل هاى کارگرى در استان با اشاره به شرایط خاص ماه هاى اخیر، بر نقش کلیدى کارگران در حفظ چرخه تولید تأکید کرده و خواستار تقویت حمایت ها براى صیانت از اشتغال و معیشت این قشر شده‌اند.

در همین راستا، نمایندگان کارگرى بر لزوم حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان تأکید دارند و موضوعاتى مانند تعیین دستمزد متناسب با تورم، جلوگیرى از تعدیل نیرو و حمایت از تولیدکنندگان را از مطالبات اصلى این حوزه عنوان مى کنند.

نقش کارگران در حفظ تولید

دبیر اجرایى خانه کارگر استان فارس با تأکید بر همراهى جامعه کارگرى با کشور در شرایط جنگى گفت: کارگران در این مدت همانند سایر اقشار مردم در ایام جنگ ایستادگى کردند و با حضور در خطوط تولید اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین نیازهاى جامعه متوقف شود.

على راستگو در گفت و گو با ایلنا افزود: در طول یک ماهى که کشور درگیر شرایط جنگى بود، تقریباً هیچ کارخانه و کارگاهى به دلیل این شرایط در استان فارس تعطیل نشد و کارگران با تلاش مضاعف در حوزه‌هاى مختلف از جمله تولید کالاهاى اساسى، مواد غذایى و دارویى فعالیت کردند.

راستگو با اشاره به برگزارى جلسات شوراى عالى کار و نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اظهار کرد: در این جلسات، موضوع معیشت کارگران شاغل و بازنشسته، تأثیر تورم و افزایش قیمت ها بر زندگى آنان بررسى و تلاش شد تصمیماتى براى کاهش فشارهاى اقتصادى اتخاذ شود.

وى ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، حداقل دستمزد کارگران حدود ۴۵ درصد بعلاوه یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش یافت و براى برخى سطوح نیز افزایش هایى تا حدود ۶۰ درصد در نظر گرفته شد و همچنین مزایایى مانند حق مسکن سه میلیون تومانى تصویب شد.

دبیر اجرایى خانه کارگر فارس درباره وضع بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شده و برخى جزئیات باقى مانده قرار است در جلسات پیش رو بررسى شود.

راستگو با اشاره به موضوع تعدیل نیرو تصریح کرد: موارد محدودى از برنامه تعدیل در برخى کارخانه ها مطرح شده بود که با رایزنى هاى اداره کار، فعلاً اجرایى نشده است و در صورت طرح موارد جدید، پیگیرى خواهد شد.

وى همچنین از کارفرمایان خواست در شرایط فعلى از تعدیل نیرو خوددارى کنند و افزود: نباید فشارهاى اقتصادى بر دوش کارگران گذاشته شود و لازم است همه براى حفظ اشتغال و معیشت کارگران تلاش کنند.

لزوم حمایت از کارگران و واحدهاى تولیدى

در ادامه، رئیس کانون هماهنگى «شوراهاى اسلامى کار استان فارس نیز با اشاره به تداوم فعالیت کارگران در ماه هاى اخیر گفت: کارگران تا روزهاى پایانى سال و حتى تا لحظات آخر با تمام توان در واحدهاى تولیدى فعالیت کردند و اجازه توقف تولید را ندادند.

بهرام ذنوبى تبار در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه برخى واحدها پس از تعطیلات نوروز با مشکلاتى مواجه شده‌اند، افزود: مسائلى مانند تأمین مواد اولیه، فروش و صادرات از جمله چالش هاى موجود است، اما تلاش شده از تعدیل نیرو جلوگیرى شود.

ذنوبى تبار با تأکید بر ضرورت همکارى میان کارفرمایان و نهادهاى اقتصادى اظهار کرد: باید با همراهى بخش هایى مانند اتاق بازرگانى راهکارهایى براى حل مشکلات تولیدکنندگان ارائه شود.

وى یکى دیگر از چالش هاى واحدهاى تولیدى را قطعى برق عنوان کرد و گفت: این موضوع براى برخى صنایع به ویژه واحدهایى که با کوره ها یا سردخانه ها کار مى کنند مشکلات جدى ایجاد کرده و نیازمند مدیریت بهتر است.

ضرورت هم افزایى براى عبور از شرایط موجود

رئیس کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار فارس با تأکید بر اهمیت نیروى انسانى در تولید خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال کارگران باید در اولویت قرار گیرد، چرا که بدون نیروى کار، تولید معنا ندارد.

وى گفت: تلاش بر این است که با همکارى نهادهاى مسئول، شرایط به گونه اى مدیریت شود که هیچ کارگرى شغل خود را از دست ندهد و کشور از این مقطع عبور کند.

در مجموع، تداوم شرایط جنگى، علاوه بر ایجاد اختلال در رشد اقتصادى با تضعیف امنیت شغلى و معیشتى کارگران، مى تواند پیامدهاى بلندمدتى بر ساختار اجتماعى و اقتصادى کشور بر جاى بگذارد؛ موضوعى که ضرورت توجه فورى سیاست گذارانبه آن را بیش از پیش نمایان می کند.

