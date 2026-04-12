آغاز برداشت کلزا در فارس از سطح ۴۰۰۰ هکتار

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی اظهار کرد: این فرایند از ۲۰ فروردین ماه در شهرستان لامرد شروع شده است و طبق روال سال‌های گذشته تا نیمه دوم مردادماه در مناطق سردسیری ادامه دارد.

وی پیش‌بینی‌ کرد: بالغ بر ۶۰۰۰ تن محصول کلزا در استان تولید و به مراکز خرید تحویل داده شود.

به گفته وی؛ تاکنون ۱۷ هکتار از مزارع کلزا برداشت شده است و ۳۶ تن محصول توسط مرکز خرید جنوب استان از بهره‌برداران خریداری شد و عملیات حمل محصول نیز در حال انجام است.

بهجت حقیقی با اشاره به توزیع بیش از ۲۹ تن بذر کلزا در سال زراعی جاری گفت: از این میزان، ۲۸.۸ تن بذر هیبرید تولید داخل شامل ارقام نپتون، ناتالی، هایولا ۵۰ و دلگان بوده و بخش باقیمانده بذر هیبرید وارداتی از ارقام ماراتون و دیفیوژن تأمین شده است.

این مقام مسئول افزود: برداشت کلزا به‌صورت کاملاً مکانیزه و با استفاده از ۲۷ دستگاه کمباین مجهز به هد مخصوص انجام می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش ریزش دانه دارد.

وی عنوان کرد: مراکز خرید در شهرستان‌ها فعال هستند و با توجه به شرایط ناشی از جنگ و عدم اعلام قیمت خرید تضمینی، نرخ خرید کلزا با ۲ درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و با هماهنگی کارخانجات و شرکت‌های مرتبط تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: با توجه به تدارک مقدمات خرید مشابه سال گذشته، بخش خصوصی از طریق شرکت تعاونی کشاورزی دانه‌های روغنی اقدام به خرید کلزا می کند و وجه کلزاکاران ظرف یک ماه پرداخت می شود.

