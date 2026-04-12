آغاز برداشت کلزا در فارس از سطح ۴۰۰۰ هکتار
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت کلزا در استان فارس از سطحی بیش از ۴۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی اظهار کرد: این فرایند از ۲۰ فروردین ماه در شهرستان لامرد شروع شده است و طبق روال سالهای گذشته تا نیمه دوم مردادماه در مناطق سردسیری ادامه دارد.
وی پیشبینی کرد: بالغ بر ۶۰۰۰ تن محصول کلزا در استان تولید و به مراکز خرید تحویل داده شود.
به گفته وی؛ تاکنون ۱۷ هکتار از مزارع کلزا برداشت شده است و ۳۶ تن محصول توسط مرکز خرید جنوب استان از بهرهبرداران خریداری شد و عملیات حمل محصول نیز در حال انجام است.
بهجت حقیقی با اشاره به توزیع بیش از ۲۹ تن بذر کلزا در سال زراعی جاری گفت: از این میزان، ۲۸.۸ تن بذر هیبرید تولید داخل شامل ارقام نپتون، ناتالی، هایولا ۵۰ و دلگان بوده و بخش باقیمانده بذر هیبرید وارداتی از ارقام ماراتون و دیفیوژن تأمین شده است.
این مقام مسئول افزود: برداشت کلزا بهصورت کاملاً مکانیزه و با استفاده از ۲۷ دستگاه کمباین مجهز به هد مخصوص انجام میشود که این موضوع نقش مهمی در کاهش ریزش دانه دارد.
وی عنوان کرد: مراکز خرید در شهرستانها فعال هستند و با توجه به شرایط ناشی از جنگ و عدم اعلام قیمت خرید تضمینی، نرخ خرید کلزا با ۲ درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و با هماهنگی کارخانجات و شرکتهای مرتبط تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: با توجه به تدارک مقدمات خرید مشابه سال گذشته، بخش خصوصی از طریق شرکت تعاونی کشاورزی دانههای روغنی اقدام به خرید کلزا می کند و وجه کلزاکاران ظرف یک ماه پرداخت می شود.