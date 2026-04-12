تخریب ۱۳۰ پل و آبراهها در پی سامانه بارشی اخیر و پس از وقوع سیل در گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان از خسارت به ۶۸ کیلومتر طول راهها و تخریب ۱۳۰ پل و آبراهها در پی سامانه بارشی اخیر و پس از وقوع سیل در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی اظهار کرد: با وقوع بارشهای شدید در روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه، بارش شدید باران، برف، کولاک، رانش و سیلاب را در گلستان به همراه داشت که وقوع سیل اخیر منجر به بروز خسارت به ۶۸ کیلومتر از راههای این استان شده است.
وی افزود: این سامانه بارشی همچنین موجب تخریب ۱۳۰ فقره پل و آبراهها و آسیب به ۵۶۱ تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی کنار جادهای در سطح استان شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان با بیان اینکه عملیات بازسازی و مرمت اولیه پلها و محورهای آسیبدیده بلافاصله پس از وقوع حادثه با بکارگیری ماشینآلات راهداری در استان آغاز شده است، افزود: بازسازی اولیه در شهرستانهایی نظیر کردکوی، بندر ترکمن، علیآباد کتول، رامیان، آزادشهر، مینودشت و گنبدکاووس در حال انجام است.
مصدقی، برآورد اولیه خسارات وارده به بخش راهها، پلها، تأسیسات جانبی و ماشینآلات را بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: احتمال افزایش میزان خسارت وارده وجود دارد.