بازنگری در مقررات ملی ساختمان با رویکرد پدافند غیرعامل

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی در نشست مشترک با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیئت‌مدیره و جمعی از انبوه‌سازان با تأکید بر اهمیت تعامل مؤثر میان اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و انبوه‌سازان اظهار داشت: ایجاد فضا و بستری مناسب برای تداوم ساخت‌وسازها و پشت سر گذاشتن دوران جنگ، نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه میان بخش‌های مختلف صنعت ساختمان است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط ویژه کشور افزود: طرح مباحث پدافند غیرعامل و بازنگری در مباحث مقررات ملی ساختمان، به دلیل شرایط جنگی و ضرورت پیش‌بینی موارد و قوانین جدید، از موضوعات مهم و قابل پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین از پیگیری موضوع ارزیابی و بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خبر داد.

عبداللهی با اشاره به موضوع واگذاری زمین به تعاونی نظام مهندسی و حمایت از پیشرفت پروژه‌های رفاهی و ورزشی این مجموعه گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه نظام مهندسی و هیئت‌مدیره ، زمینه پیشرفت پروژه‌های موردنظر را فراهم کنیم.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضمن قدردانی از نگاه تعاملی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، اظهار داشت: حضور اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی در این جلسه نشان‌دهنده اهمیت همفکری و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌هاست. تعامل مؤثر با اداره‌کل راه و شهرسازی و انبوه‌سازان می‌تواند نقش مهمی در بهبود روند ساخت‌وساز، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و حل مسائل موجود داشته باشد.

امیر قیصری،افزود: سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد در کنار اداره‌کل راه و شهرسازی، برای پیشبرد امور فنی، تقویت همکاری‌ها و پیگیری مطالبات جامعه مهندسی، نقش فعال و مؤثری ایفا کند.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای مشترک برای بهبود فرآیندهای ساخت‌وساز، تقویت همکاری‌های اجرایی و ادامه تعاملات بین دستگاهی به پایان رسید.

انتهای پیام/