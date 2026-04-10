معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

بازگشت روند کاری ادارات استان همدان از 22 فروردین به روال عادی / حضور 100 درصدی کارکنان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان جزئیات نحوه فعالیت ادارات، دورکاری و وضعیت بخش آموزشی استان را تشریح کرده و گفت: فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش‌های اداری دانشگاه‌های این استان از روز شنبه 22 فروردین ماه به روال عادی بازگشت خواهد گشت. ساعات کاری از 8 تا 14 خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عباس کرکه‌آبادی افزود: از روز شنبه 22 فروردین، فعالیت تمامی ادارات دولتی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش‌های اداری دانشگاه‌های استان همدان به روال عادی بازمی‌گردد. در این راستا دستگاه‌های اجرایی موظف هستند خدمات‌رسانی را با حضور 100 درصدی کارکنان انجام دهند.

وی ادامه داد: امکان دورکاری برای حداکثر 10 درصد از کارکنان ادارات و با اولویت افراد دارای شرایط خاص، معلولان، بیماران، بیماران قلبی، ریوی، عروقی و یا مبتلایان به بیماری‌های خاص، بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول یا فرزند کمتر از 6 سال، با تشخیص مدیر دستگاه اجرایی مربوطه فراهم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان به چگونگی فعالیت بانک‌ها در استان اشاره کرده و اظهار داشت: بانک‌های این استان از شمول بخشنامه مذکور مستثنی هستند و باید مطابق بخشنامه ابلاغی توسط شورای هماهنگی بانک‌ها کشور و پس از هماهنگی با استانداری، به فعالیت کاری خود بپردازند.

کرکه‌آبادی به وضعیت دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: با وجود ابلاغ ساعت کاری جدید، طرح دورکاری روزهای پنجشنبه کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر است و در این راستا ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان همدان طبق روال گذشته فعالیت خواهند داشت.

وی بیان داشت: بخش غیرآموزشی دانشگاه‌های استان همدان مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد. اما مدارس و بخش آموزشی دانشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی بر اساس تصمیمات و بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ملی و وزارتخانه‌های متبوع آنها غیرحضوری خواهند بود.

