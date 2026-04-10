پل تخریبی ناشی از سیلاب در شهرستان دشتی مرمت شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: پل تخریبی ناشی ازبارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب اخیر در محدوده بادوله – بامنیر در محور کاکی–خورموج در شهرستان دشتی مرمت شد.

به گزارش ایلنا، فرزاد رستمی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت این محور به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی جنوب استان افزود: به دلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه در این مسیر و ضرورت حفظ جریان روان ترافیک، مرمت پل تخریب‌شده در اولویت فوری کاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: راهداران بلافاصله پس از وقوع حادثه با ایجاد مسیر فرعی، تردد را پایدار نگه داشتند و همزمان عملیات اصلی مرمت را آغاز کردند.

رستمی یادآور شد: با جاگذاری باکس و انجام عملیات بتن‌ریزی، پل آسیب‌دیده در کمتر از ۷۲ ساعت بازسازی شد و دوباره در اختیار کاربران جاده‌ای قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: راهداری یک فعالیت مستمر و شبانه‌روزی است و همکاران ما با تمام ظرفیت در تلاش‌اند تا ایمنی جاده‌ها حفظ شود و رانندگان بتوانند با آرامش خاطر بیشتری تردد کنند.

بر اثر بارندگی ۹۵ میلیمتری فروردین ماه در شهرستان دشتی حدود پنج هزار میلیارد ریال به راه‌های شهرستان دشتی خسارت وارد کرده است.

