بررسی روند ساخت ۸۱۳ واحد صنعتی و صنفی آسیب دیده استان در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارداشت: در این نشست، آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی آسیب‌دیده از جنگ رمضان مورد بررسی قرار گرفت و برای تسریع در روند رسیدگی و رفع مشکلات این واحدها تاکید شد.

وی ادامه‌داد: گزارش دستگاه‌های مسئول درباره میزان خسارات، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های حمایتی نیز در این جلسه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: وضعیت ۱۳ واحد صنعتی ( ۲ واحد آسیب دیده مستقیم و ۱۱ غیر مستقیم ) و ۸۰۰ و احد صنفی ( تخریبی، بازسازی و تعمیرات جزیی) در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

امیدی گفت: در بخش دیگری از جلسه، موضوعات مرتبط با شرکت سیمان دورود و کارخانجات نساجی بروجرد در دستور کار قرار گرفت که محور اصلی بررسی‌ها، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، مسائل مربوط به انرژی و وضعیت مالیاتی این واحدهای تولیدی بود و پس از بحث کارشناسی، مصوبات لازم برای حل‌وفصل چالش‌های موجود به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات و تسریع در حل موانع تولید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه برای پایداری تولید و حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی استان فراهم شود.

