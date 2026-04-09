بازگشت روند کاری ادارات استان سمنان به روال عادی از 22 فروردین

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پیرو ابلاغیه 15 اسفند ماه 1404 درخصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان، به اطلاع می‌رساند از روز شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تمامی کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان، به صورت حضوری در محل دستگاه اجرایی خود ایفای وظیفه خواهند کرد.

در اطلاعیه فوق آمده است: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان طبق تفویض اختیارات پیشین می‌توانند برای تعداد محدودی از کارکنان خود که دارای شرایط خاص هستند، با این شرط که در امر خدمت‌رسانی ادارات و یا دستگاه‌ اجرایی مربوطه خللی ایجاد نگردد، با استفاده از ظرفیت دورکاری به فعالیت کاری خود ادامه دهند.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در اطلاعیه خود به نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان اشاره کرده و آورده است: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ملی و وزارتخانه‌های متبوع خواهد بود.

انتهای پیام/