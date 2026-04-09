معاونت توسعه مدیریت استانداری اعلام کرد:
بازگشت روند کاری ادارات استان سمنان به روال عادی از 22 فروردین
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: از روز شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی، فعالیت تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و بانکهای دولتی به وضعیت عادی برمیگردد. در این راستا تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی استان به صورت حضوری در محل کاری خود ایفای وظیفه میکنند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پیرو ابلاغیه 15 اسفند ماه 1404 درخصوص نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان، به اطلاع میرساند از روز شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تمامی کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی استان سمنان، به صورت حضوری در محل دستگاه اجرایی خود ایفای وظیفه خواهند کرد.
در اطلاعیه فوق آمده است: مدیران دستگاههای اجرایی استان طبق تفویض اختیارات پیشین میتوانند برای تعداد محدودی از کارکنان خود که دارای شرایط خاص هستند، با این شرط که در امر خدمترسانی ادارات و یا دستگاه اجرایی مربوطه خللی ایجاد نگردد، با استفاده از ظرفیت دورکاری به فعالیت کاری خود ادامه دهند.
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در اطلاعیه خود به نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان اشاره کرده و آورده است: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تابع بخشنامههای ابلاغی دستگاههای اجرایی ملی و وزارتخانههای متبوع خواهد بود.