خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاونت توسعه مدیریت استانداری اعلام کرد:

بازگشت روند کاری ادارات استان سمنان به روال عادی از 22 فروردین

بازگشت روند کاری ادارات استان سمنان به روال عادی از 22 فروردین
کد خبر : 1771580
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از روز شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی، فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های دولتی به وضعیت عادی برمی‌گردد. در این راستا تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به صورت حضوری در محل کاری خود ایفای وظیفه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پیرو ابلاغیه 15 اسفند ماه 1404 درخصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان، به اطلاع می‌رساند از روز شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی تمامی کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان، به صورت حضوری در محل دستگاه اجرایی خود ایفای وظیفه خواهند کرد.

در اطلاعیه فوق آمده است: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان طبق تفویض اختیارات پیشین می‌توانند برای تعداد محدودی از کارکنان خود که دارای شرایط خاص هستند، با این شرط که در امر خدمت‌رسانی ادارات و یا دستگاه‌ اجرایی مربوطه خللی ایجاد نگردد، با استفاده از ظرفیت دورکاری به فعالیت کاری خود ادامه دهند.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در اطلاعیه خود به نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان اشاره کرده و آورده است: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ملی و وزارتخانه‌های متبوع خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار