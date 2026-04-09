مرکز اطلاعرسانی پلیس خراسان رضوی خبر داد:
دستگیری 4 عضو اصلی باند تهیه و توزیع اسلحه در مشهد
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان خراسان رضوی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تیمهای عملیات ویژه پلیس اطلاعات 4 عضو اصلی باند تهیه و توزیع اسلحه در کلانشهر مشهد را شناسایی و پیش از هرگونه اقدامی از سوی آنها، دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در این عملیات 9 قبضه اسلحه غیرمجاز و 400 فشنگ جنگی مربوطه کشف شد. تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد. در این راستا اطلاعات تکمیلی به زودی در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.