همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تلاش شبانه‌روزی برای رفع اختلال ارتباطی در غرب مازندران/ پایداری شبکه با دیزل‌ژنراتورها در نقاط حساس
در پی بروز نقص فنی در شبکه توزیع برق مناطق غربی استان مازندران و خاموشی برخی سایت‌های مخابراتی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان از مدیریت بحران و تلاش تیم‌های فنی برای بازگرداندن پایداری کامل به شبکه ارتباطی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، به‌دلیل بروز برخی نقص‌های فنی در شبکه برق مناطق غربی استان، تعدادی از سایت‌های مخابراتی از مدار خارج شده و ارتباطات در این نقاط با اختلال مواجه شده است.

در حال حاضر، مجموعه‌ای از نهادهای مسئول از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات منطقه مازندران و اپراتورهای تلفن همراه با همکاری شرکت توزیع برق در حال مدیریت وضعیت هستند. بر اساس این اطلاعیه، پایداری ارتباط در نقاط حساس از طریق باتری‌های پشتیبان و دیزل‌ژنراتورها حفظ شده است.

تیم‌های فنی اعلام کرده‌اند که به محض اتصال مجدد شبکه برق، سایر سایت‌های مخابراتی نیز بلافاصله فعال خواهند شد. مسئولان ضمن قدردانی از صبوری مردم، اطمینان داده‌اند که تمامی ظرفیت‌ها برای بازگشت پایداری کامل به شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گرفته شده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار