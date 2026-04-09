ایستگاه راه‌آهن ورامین مبداء حرکت قطار تهران - مشهد شد

شهردار ورامین گفت: با توجه به اعلام راه آهن جمهوری اسلامی (رجا)، ایستگاه راه‌آهن ورامین به عنوان مبداء حرکت قطارهای تهران – مشهد اعلام شده، از این رو ناوگان حمل و نقل شهری ورامین آماده خدمت‌رسانی به مسافران است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شهرداری ورامین، علیرضا مؤمنی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی حملات ناجوانمردانه روز سه شنبه دشمن آمریکایی – صهیونی به بخشی از راه‌آهن سراسری تهران – مشهد در حوزه شهرستان ری و با توجه به اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (رجا) ایستگاه راه‌آهن ورامین به‌عنوان مبدأ و مقصد قطارهای مسیر مشهد تعیین شده است.

وی افزود: با تعیین ایستگاه راه‌آهن ورامین به عنوان مبداء و مقصد این مسیر ریلی پرتردد و پرمسافر، شهرداری ورامین تمهیدات ویژه‌ای برای جابه‌جایی و تسهیل تردد مسافران در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: به‌منظور تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و مسافران قطار تهران – مشهد ، ناوگان سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری ورامین شامل اتوبوس‌ها و تاکسی‌های شهری در حالت آماده‌باش قرار گرفته و آماده خدمات‌رسانی لازم به مسافران است.

مؤمنی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ناوگان سازمان حمل‌ونقل شهرداری ورامین مسافران را به شهر تهران منتقل خواهد کرد تا مسافرانی که قصد ادامه سفر به سایر مناطق دارند، بتوانند بدون مشکل به مقصد نهایی خود دسترسی پیدا کنند.

شهردار ورامین تأکید کرد: خدمت رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری تا زمان بازگشت شرایط عادی به مسافران خط ریلی تهران – مشهد بدون وقفه و با هماهنگی ساعات تردد قطارها انجام می‌شود.

ورامین در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران و در مسیر راه آهن سراسری تهران – مشهد واقع شده که نزدیک ترین ایستگاه به تهران است.

روز دوشنبه دشمنان آمریکایی – صهیونی در جریان حمله به زیرساخت‌های ایران اسلامی، تنها پل رودخانه سرخه حصار که خط ریلی راه آهن در روستای مقیم آباد بوده مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد.

