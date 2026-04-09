متوسط بارش استان طی جبهه اخیر در گلستان ۵۰ میلی متر بوده است

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به بارش‌های اخیر در استان گفت: افزایش متوسط بارش استان طی جبهه بارشی اخیر ۵۰.۱ میلیمتربود و بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون ۳۵۸.۴میلیمتر بوده است.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالرضا کابلی اظهار کرد: بارش‌های سال آبی تاکنون ۳۵۸ میلی متر بوده است که میزان اختلاف با سال قبل ۵۳ درصدافزایش و میزان اختلاف با بلندمدت ۸ درصد افزایش داشته است. 

کابلی بیان کرد: پنج ایستگاه دارای بیشترین بارش در جبهه اخیر با استان، توجه به جانمایی ایستگاه‌های آب منطقه‌ای استان، ایستگاه رامیان  ۱۳۶ میلی متر، ایستگاه مینودشت ۱۳۴ میلی متر، ایستگاه تنگراه ۱۳۱ میلی متر، گالیکش ۱۱۵ و ایستگاه پارک ملی ۱۱۵ میلی متر ثبت شده است.

