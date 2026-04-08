خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد:

پیش‌بینی تولید و برداشت 55 هزار و 391 تن گندم در خراسان جنوبی

پیش‌بینی تولید و برداشت 55 هزار و 391 تن گندم در خراسان جنوبی
کد خبر : 1771086
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به پیش‌بینی تولید و برداشت 55 هزار و 391 تن گندم در سال زراعی جاری استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: عملیات برداشت گندم از 20 اردیبهشت ماه در این استان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، محسن اسفندیاری افزود: در سال زراعی جاری، سطح اراضی کاشت تحقق یافته گندم آبی در استان خراسان جنوبی به 16 هزار و 530 هکتار رسیده است که از این میزان، 16 هزار و 435 هکتار اراضی گندم آبی قابل برداشت ارزیابی شده است.

وی به میانگین عملکرد برداشت 3370 کیلوگرم گندم در هر هکتار اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: شهرستان‌های قاین با 3200 هکتار، نهبندان با 2700 هکتار و سربیشه با 1900 هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: تعداد گندم‌کاران این استان 13 هزار و 627 نفر است. برای حمایت از کشاورزان، 795 تن بذر اصلاح شده و 4812 تن انواع کودهای شیمیایی برای مزارع گندم استان تأمین و مصرف شده است.

اسفندیاری به زمان‌بندی خرید تضمینی گندم در استان خراسان جنوبی اشاره داشته و تصریح کرد: توجه به اینکه عملیات برداشت گندم از 20 اردیبهشت آغاز می‌شود، مراکز خرید تضمینی گندم از 25 اردیبهشت ماه در شهرستان نهبندان مستقر خواهند شد.

وی به خرید گندم توسط مراکز مباشر و انبارهای ملکی اشاره کرده و بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری 23 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط 14 مرکز مباشر و 2 انبار ملکی اداره‌کل غله خریداری شود. این روند تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به اقدامات نظارتی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: 50 گروه نظارتی بر روند برداشت گندم نظارت دارند و بخشی از ظرفیت ناوگان کمباین‌های بومی و مهاجر استان به این امر اختصاص یافته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار