به گزارش ایلنا، محسن اسفندیاری افزود: در سال زراعی جاری، سطح اراضی کاشت تحقق یافته گندم آبی در استان خراسان جنوبی به 16 هزار و 530 هکتار رسیده است که از این میزان، 16 هزار و 435 هکتار اراضی گندم آبی قابل برداشت ارزیابی شده است.

وی به میانگین عملکرد برداشت 3370 کیلوگرم گندم در هر هکتار اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: شهرستان‌های قاین با 3200 هکتار، نهبندان با 2700 هکتار و سربیشه با 1900 هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: تعداد گندم‌کاران این استان 13 هزار و 627 نفر است. برای حمایت از کشاورزان، 795 تن بذر اصلاح شده و 4812 تن انواع کودهای شیمیایی برای مزارع گندم استان تأمین و مصرف شده است.

اسفندیاری به زمان‌بندی خرید تضمینی گندم در استان خراسان جنوبی اشاره داشته و تصریح کرد: توجه به اینکه عملیات برداشت گندم از 20 اردیبهشت آغاز می‌شود، مراکز خرید تضمینی گندم از 25 اردیبهشت ماه در شهرستان نهبندان مستقر خواهند شد.

وی به خرید گندم توسط مراکز مباشر و انبارهای ملکی اشاره کرده و بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری 23 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط 14 مرکز مباشر و 2 انبار ملکی اداره‌کل غله خریداری شود. این روند تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به اقدامات نظارتی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: 50 گروه نظارتی بر روند برداشت گندم نظارت دارند و بخشی از ظرفیت ناوگان کمباین‌های بومی و مهاجر استان به این امر اختصاص یافته است.

انتهای پیام/