به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین در نشست فرمانداری شیراز با اشاره به زمان‌بندی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: نامزدهای انتخابات شوراها باید منتظر آغاز رسمی فصل تبلیغات از تاریخ سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه باشند.

وی با تأکید بر اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیز دقیقاً مشابه فضای حقیقی، پیش از موعد مقرر ممنوع است، افزود: انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها پیش از سوم اردیبهشت، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد است.

فرماندار شیراز تصریح کرد: انتخابات روز جمعه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد و فعالیت‌های تبلیغاتی باید صرفاً در بازه ۷ روزه از سوم تا نهم اردیبهشت انجام شود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز تأکید کرد: این ستاد با هرگونه تخلف انتخاباتی در هر دو فضای حقیقی و مجازی برخورد قانونی خواهد کرد.