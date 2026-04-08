به گزارش ایلنا از اصفهان، مجتبی راعی ظهر چهارشنبه با حضور در محل پل یحیی‌آباد و در بازدید میدانی از روند آغاز عملیات بازسازی این پل، که با همراهی مدیرکل راه‌آهن استان اصفهان و معاون عمرانی فرمانداری انجام شد، اظهار کرد: عملیات بازسازی فوری پل راه‌آهن یحیی‌آباد بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس آغاز شده و به همت اداره کل راه‌آهن استان اصفهان و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حال انجام است.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به این پل و تأسیسات اطراف آن افزود: بر اساس برآوردهای اولیه،میزان خسارت وارد شده در پی تجاوز دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به پل و شبکه ریلی در محدوده کاشان و اطراف پل یحیی‌آباد حدود ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و اقدامات لازم برای بازسازی و آماده‌سازی مجدد این پل با سرعت در حال اجراست.

فرماندار ویژه کاشان تأکیدکرد: با بسیج امکانات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بهره‌برداری مجدد از این مسیر ریلی فراهم شود.

وی همچنین با قدردانی از حضور حماسی مردم در اجتماعات و خیابان‌ها و همچنین همراهی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان تصریح کرد: دولت پای کار مردم است و مدیریت شهرستان نیز با تمام توان در کنار مردم ایستاده است. در طول شرایط جنگی و همچنین پس از اعلام آتش‌بس، تأمین امنیت و فراهم‌سازی کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان با جدیت دنبال شده و مسئولان با تمام توان به وظایف خود عمل می‌کنند.

