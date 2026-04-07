انتقال ۲۸ هکتار اراضی ملی برای ساخت مسکن روستایی به بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی

کد خبر : 1770643
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌شرقی از انتقال اسناد ۲۸ هکتار از اراضی ملی استان به نام این بنیاد با هدف تأمین زمین و ساخت مسکن در روستاها خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت‌اله سروری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: اسناد این اراضی در روستاهای قره‌قیه، علیوردی اوشاقی، چشمه‌کش، علی‌بیگلو، افشار، آبریز و قزلجه عباسی در شهرستان‌های هوراند، خداآفرین، میانه و بستان‌آباد به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان منتقل شده است.

وی اظهار کرد: واگذاری این زمین‌ها در چارچوب ماده چهار قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف توسعه ساخت مسکن در روستاهای استان انجام شده است.

سروری با اشاره به همکاری اداره‌کل بنیاد مسکن و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف کلان کشور برای خانه‌دار شدن مردم در روستاهای هدف صورت گرفته است.

وی ادامه داد: پس از انتقال اسناد، مراحل کارشناسی برای وارد کردن این اراضی به چرخه تولید مسکن توسط معاونت توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
