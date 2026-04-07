انتقال ۲۸ هکتار اراضی ملی برای ساخت مسکن روستایی به بنیاد مسکن آذربایجانشرقی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانشرقی از انتقال اسناد ۲۸ هکتار از اراضی ملی استان به نام این بنیاد با هدف تأمین زمین و ساخت مسکن در روستاها خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجتاله سروری روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: اسناد این اراضی در روستاهای قرهقیه، علیوردی اوشاقی، چشمهکش، علیبیگلو، افشار، آبریز و قزلجه عباسی در شهرستانهای هوراند، خداآفرین، میانه و بستانآباد به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان منتقل شده است.
وی اظهار کرد: واگذاری این زمینها در چارچوب ماده چهار قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف توسعه ساخت مسکن در روستاهای استان انجام شده است.
سروری با اشاره به همکاری ادارهکل بنیاد مسکن و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف کلان کشور برای خانهدار شدن مردم در روستاهای هدف صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پس از انتقال اسناد، مراحل کارشناسی برای وارد کردن این اراضی به چرخه تولید مسکن توسط معاونت توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان انجام خواهد شد.